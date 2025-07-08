الثلاثاء 08 يوليو 2025
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رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل والاطمئنان على المرضى بمستشفي الجراحة

رئيس جامعة بنها،فيتو
رئيس جامعة بنها،فيتو

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوى، رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية مفاجئة  للاطمئنان على سير العمل بمستشفى الجراحة، رافقه خلالها الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

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رئيس جامعة بنها يتفقد سير العمل والاطمئنان على المرضى بمستشفي الجراحة


واطمأن  رئيس جامعة بنها على انتظام سير العمل وتواجد الأطقم الطبية بالمستشفى، مؤكدا حرص إدارة جامعة بنها على دعم المستشفيات الجامعية باعتبارها جزءًا من دورها المجتمعي حتى تستطيع القيام بأداء واجبها الخدمي وتقديم خدمة صحية متميزة لأهالينا من محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.


وقال الجيزاوي إن تطوير مستشفى الجراحة بجامعة بنها يعد إضافة نوعية تعزز من قدرة المستشفى على تقديم خدمات صحية وتعليمية متكاملة، بما يسهم في دعم مكانته كأحد أهم الصروح الطبية بمحافظة القليوبية، لاسيما وأن مستشفيات بنها الجامعية تستقبل أكثر من مليون مواطن سنويًّا من خلال أقسامها المختلفة، مما يعكس الدور الحيوي الذي تؤديه في تلبية احتياجات الرعاية الصحية لسكان المحافظة والمناطق المجاورة.


يذكر أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل لنحو 350 مليون جنيه، ويهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية من خلال زيادة عدد الأسرة إلى 216 سريرًا بدلًا من 135 سريرًا، منها 208 أسرة إقامة موزعة على 52 غرفة إقامة مرضى، بمعدل 4 أسرة في كل غرفة، موزعة على أربعة أدوار.

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