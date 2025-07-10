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جامعة بنها الأهلية: تطوير سياسات التقييم للوصول إلى جودة الأداء القيادي

جامعة بنها الاهلية،فيتو
جامعة بنها الاهلية،فيتو

ترأس الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، لجنة تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة، بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الحكومية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية.

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 السعيد: إجراء المقابلات اللازمة لتقييم القيادات الأكاديمية 


وقال الدكتور جمال السعيد: إن انعقاد اللجنة يأتي في ضوء قرار مجلس الأمناء في جلسته الأخيرة بشأن تشكيل لجنة لمراجعة أسلوب وآلية تقييم القيادات الأكاديمية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
وأشار " السعيد " إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات اللازمة لتقييم القيادات الأكاديمية من حيث تحقيق الأهداف الأكاديمية والبحثية، وكذلك تقييم القيادات الإدارية من حيث تقديم الخدمات للطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالإضافة إلى تطوير العمل الإداري بالجامعة.
وأضاف رئيس مجلس الأمناء أن جامعة بنها حريصة على تطوير سياسات التقييم لتحسين جودة الأداء القيادي وضمان تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجامعة وتقديم التوصيات اللازمة بشأن تجديد وتعيين القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.
وأوضح السعيد أنه حرصا على استقرار وانتظام الأنشطة الأكاديمية والإدارية فى الجامعة سوف تصدر اللجنة القرارات اللازمة بشأن القيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة للعام الجامعي 2026/2025م، واعتماد هذه القرارات من مجلس الأمناء خلال جلسته القادمة.

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