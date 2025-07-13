تنسيق الدبلومات الفنية 2025.. اعتمد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، ويترقب الطلاب مؤشرات تنسيق القبول بالجامعات للشهادات الفنية، للتعرف على الكلية أو المعهد المناسب لمجموعهم.

ويبحث الطلاب بكثر عبر شبكة الانترنت، عن مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025، لذلك تستعرض بوابة فيتو مؤشرات القبول بالجامعات لطلاب الدبلومات، وفقا لتنسيق القبول للشهادات الفنية 2024.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

وفقا لمصادر بوزارة التعليم العالي فإنه من المتوقع أن تأتي مؤشرات تنسيق 2025 للدبلومات الفنية متقاربة مع تنسيق القبول العام السابق 2024

ويُشترط للالتحاق بالكليات من طلاب الدبلومات الفنية ما يلي:

70% كحد أدنى لطلاب نظام 3 سنوات.

75% فأكثر لطلاب نظام 5 سنوات والمعاهد الفنية.

تنسيق الدبلومات الفنية صناعي 2024 نظام 5 سنوات

وجاء الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية 2024 نظام 5 سنوات صناعي بالنسبة المئوية كالآتي:

كلية الهندسة: تراوحت بين 97.06% وحتى 99%.

كلية التربية: تراوحت بين 96.80% وحتى 96.97%.

المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا: تراوح بين 95.55% وحتى 96.78%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي: تراوح بين 92.80% وحتى 95.39%.

تربية نوعية: تراوح بين 91.56% وحتى 94.78%.

فنون جميلة: 95.06%.

فنون تطبيقية: 94.20%.

تكنولوجيا الصناعة والطاقة: تراوحت بين 82.90% وحتى 94.20%.

اقتصاد منزلي: تراوح بين 89.44% وحتى 90.72%.

السياحة والفنادق تعليم تبادلي: 85.06%.

كلية آثار:77.11%.

تنسيق الدبلومات الفنية صناعي 2024 نظام 3 سنوات

وجاء الحد الأدنى للقبول في الكليات التي تقبل طلاب الدبلومات الفنية الصناعية 2024 نظام 3 سنوات، وفقا لتنسيق 2024 كالتالي:

كلية التربية:98.67%.

معهد عالي للهندسة والتكنولوجيا: 96.86%.

معهد فني صحي: 97.50%.

التكنولوجيا والتعليم الصناعي: 95.50%.

اقتصاد منزلي: 94.36%.

تكنولوجيا الصناعة والطاقة: 86.14%.

كلية آثار: 74.93%.

تنسيق الدبلومات الفنية التجارية 2024 نظام 3 سنوات

وجاء تنسيق كليات الدبلومات الفنية التجارية 2024 نظام 3 سنوات كالتالي:

كلية تجارة: 97.24%.

كلية السياحة والفنادق تعليم تبادلي: 94.65%.

كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية: 93.96%.

كلية الإدارة والسكرتارية:89.31%.

الجامعة العمالية: 87.93%.

تنسيق الدبلومات الفنية الزراعية 2024 نظام 3 سنوات

بلغ الحد الأدنى للقبول في تنسيق الدبلومات الفنية الزراعية 2024 نظام 3 سنوات كالتالي:

كلية التربية:92.20%.

كلية الزراعة:92.20%.

كلية تكنولوجيا وتنمية: 92.03%.

كلية سياحة وفنادق تعليم تبادلي: 85.76%.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة: 70%.

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