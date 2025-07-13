انطلاق ماراثون مشروعات التخرج الثاني بجامعة بنها 21 يوليو

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اطلاق الجامعة لماراثون مشروعات التخرج الثاني تحت شعار " نحن نستثمر في المعرفة " 21 يوليو الجاري، والذي يأتي في إطـــار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" والمساهمة في مبادرة "كن مستعدًا" تحت شعار "مليون مبتكر مؤهل" والتزام جامعة بنها بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

21 يوليو.. انطلاق ماراثون مشروعات التخرج الثاني بجامعة بنها



وأشار " الجيزاوي " إلى أن محاور الماراثون تتضمن المحور التقني والهندسي ويشمل تخصصات: الهندسة، الحاسبات، تكنولوجيا المعلومات في مجالات أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة والتطبيقات المعتمدة عليها، تطبيقات إنترنت الأشياء (IoT) في الصناعة أو الزراعة، الروبوتات والأنظمة الذكية، تطوير تطبيقات الهاتف المحمول أو أنظمة الويب، أمن المعلومات والبلوك تشين، مشاريع الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية، طاقة الرياح)، والمحور الطبي والبيولوجي ويشمل تخصصات: الطب، العلاج الطبيعي، الطب البيطري، العلوم البيولوجية في مجالات تطوير أجهزة طبية مبتكرة (مثل أطراف صناعية ذكية)، تحليل البيانات الجينية أو تطبيقات التكنولوجيا الحيوية ، تصميم أدوية جديدة باستخدام النمذجة الحاسوبية، والمحور الصناعي والإنتاجي ويشمل تخصصات: الطب البيطري، الزراعة، النانو تكنولوجي في مجالات حلول لتعزيز الاستدامة في سلسلة التوريد الغذائي وإعادة تدوير النفايات الغذائية ، تقنيات تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة أو علف للحيوانات، حلول للكشف عن الأمراض الحيوانية وزيادة إنتاجية الحيوان، تحسين خطوط الإنتاج باستخدام التحكم الآلي ، تطوير مواد جديدة (مثل مواد البناء الصديقة للبيئة)، الزراعة الذكية وأنظمة الري الحديثة، إدارة النفايات وإعادة التدوير، والمحور الاقتصادي والإداري ويشمل تخصصات: التجارة، إدارة الأعمال، الاقتصاد في مجالات تحليل البيانات الضخمة لاتخاذ القرارات الاقتصادية، تطوير أنظمة المحاسبة الذكية ، دراسات الجدوى لمشاريع استثمارية، تطبيقات البنوك الرقمية.

دراسات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي

وأضافت الدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المحور الاجتماعي والتنموي يشمل تخصصات: التربية النوعية، الفنون التطبيقية، الآداب في مجالات حلول لمشكلات المجتمع (مثل الزيادة السكانية، البطالة)، تطوير منصات تعليمية إلكترونية، دراسات حول تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، مشاريع تعزيز السياحة أو التراث الثقافي، والمحور البيئي والتنمية المستدامة في مجالات أنظمة مراقبة التلوث البيئي، مشاريع الطاقة الخضراء، إدارة الموارد المائية (تحلية المياه، ترشيد الاستهلاك)، تطبيقات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء (IoT) في التنمية المستدامة، حلول تكنولوجية لتحسين جودة الحياة، حلول تكنولوجية لتعزيز العدالة البيئية ومكافحة الفقر وعدم المساواة، والمحور الفني والإبداعي ويشمل تخصصات: الفنون التطبيقية، التربية النوعية، العمارة، التصميم في مجالات تصميم أبنية ذكية صديقة للبيئة، تطوير ألعاب إلكترونية تعليمية، مشاريع الرسوم المتحركة أو الأفلام القصيرة.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن سمير مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة بنها أن الفئات المستهدفة هي طلاب السنة النهائية بكليات جامعة بنها، وأن شروط المشاركة للفريق هي أن يتكون كل فريق من 3 إلى 5 طلاب، يجب أن يكون المشروع مشروع تخرج معتمد من الكلية، وجود مشرف أكاديمي للمشروع، مضيفا أن شروط المشاركة للمشروع هي توافق المشروع مع أحد محاور المسابقة، وجود نموذج أولي أو محاكاة للمشروع، قابلية التطبيق العملي للمشروع، الابتكار في الحل المقترح، إظهار الأثر المجتمعي والبيئي للمشروع.

واشار إلي أن الجوائز لكل محور 10000 (عشرة ألاف) جنية للمركز الأول، و8000 (ثمانية ألاف) جنية للمركز الثاني، و6000 (ستة ألاف) جنية للمركز الثالث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.