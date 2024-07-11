أوائل الشرقية بالدبلومات الفنية 2024 يتحدثون عن أمنياتهم ويكشفون س رتفوقهم (فيديو وصور)

أوائل نتيجة الدبلومات الفنية 2024، سادت حالة من الفرحة وانطلقت الزغاريد في كافة ربوع محافظة الشرقية، بعد اعتماد الدكتورمحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأربعاء، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية الدور الأول 2024، بنسبة نجاح نجاح 70.9%.

وإعلان أسماء أوائل شهادات الدبلومات الفنية لعام 2024، والذين بلغ عددهم 26 طالبًا وطالبة وكان من نصيب الشرقية حصول طالبتين على المراكز الأولى.

نورين توفيق تروي قصة كفاحها في التعليم الفني

قالت "نورين مدحت رجب توفيق" من مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية الحاصلة على المركز الأول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج: "انتابتني حالة من البكاء عندما أخبرنا المسئولون أنني من الأوائل على الجمهورية بمجموع درجات 571 بنسبة 96.78%".

الفرحة فى بيوت أوائل التعليم الفني بالشرقية،فيتو



الطالبة المتفوقة: انتابتني حالة من البكاء وكاد يغشي علي فور سماعي الخبر

وأضافت،الطالبة نورين (من مدرسة سلطان العويس - فنى صناعات غذائية- عجائن ومخبوزات)، أنها كانت مجتهدة في الدراسة وتذاكر طول اليوم حتى تحقق أمنيتها وتصبح من أوائل الدبلومات الفنية.

والدة الفتاة المتفوقة..ماليش في الدنيا دي غير أبنائي

وقال والد الطالبة "هموت من الفرحة، والله ما مصدق أن نجلتى الأولي على الجمهورية أنا ماليش في الدنيا دي غير أبنائي، والنهاردة نورين فرَّحت قلبي وأدخلت البهجة لمنزلنا البسيط بتفوقها وحصولها على المركز الأول على دبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية للتعليم والتدريب المزدوج.

الطالبة نورين ووالدتها،فيتو

وأضاف: “أنا لا أهتم سوى بأولادي وبدراستهم وإعدادهم ليكونوا خلفًا له في الخيرويفيدوا بلدهم في المستقبل، وإن شاء الله هتكون حاجة كبيرة ومرموقة في المستقبل وتترك بصمة وان شاء الله شقيقها سيلتحق بالتعليم الفنى في المستقبل قائلا:”والله لما سمعت الخبر..سجدت لله شكرا".

وقالت والدتها: "أسرتنا مكونة من 5 أفراد"،وابنتي تمتاز بأخلاق عالية وملتزمة دينيا وكانت تعتمد علي دروس التقوية في مدرستها فقط،وكان لديها إصرار على النجاح والتفوق وكلل الله تعبها بالنجاح والتفوق.. الحمد لله على فضله وكرمه.

الطالبة بسملة محمود الاولي علي الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات،فيتو

الأولى على الدبلومات الفنية التجارية بالشرقية: مجهودي لم يذهب هدرا وحققت الفخر لأسرتي البسيطة

وأعربت "بسملة محمود عبد الرحمن توفيق" الطالبة بمدرسة السويدى للتعليم والتدريب المزدوج محافظة الشرقية، عن سعادتها بحصولها على المركز الأول ضمن أوائل الدبلومات الفنية التجارية نظام الثلاث سنوات بمجموع 837 درجة بنسبة 98.47% قسم فنى عمليات مخازن.

والدها أبلغها بتفوقها في الدبلومات الفنية



وأضافت "بسملة" لـ"فيتو": “فوجئت باتصال تليفوني من والدى يبلغنى فيه أن نائب الوزير أخبره بحصولي على المركز الأول على مستوى الجمهورية”، مشيرة إلى أنها شعرت بأن تعبها لم يذهب هدرا، وأنها حققت الفخرلأسرتها البسيطة، والذي كان هدفها دائما أن تسعدهم وتجعلهم فخورين بها وسط أصدقائهم وأقاربهم والجيران.

وأشارت إلى أنه حصدت جهود تعبها طوال السنة حيث كانت تذاكر دائما بجانب شرح المدرسين بالمدرسة ودروس التقوية ومذاكرتها لمدة تتراوح ما بين (3- 4) ساعات، مشيدة بطريقة التعليم والشرح داخل المدرسة ولفتت إلى أنها التحقت بذلك القسم بناء على رغبتها.

الفرحة فى بيوت أوائل التعليم الفني بالشرقية،فيتو1



الاولي علي الدبلومات الفنية..مش غاوية مشاهدة مباريات كرة القدم



وأوضحت أنها كانت "تخصص وقتها للمذاكرة ولا تضيع وقتها مثل باقي أقرانها من الطالبات قائلة، أنا مش غاوية مشاهدة مباريات كرة القدم وهوايتى المفضلة القراءة.. مشيرة إلى أنها تتمنى أن تلتحق بكلية التجارة (قسم إدارة الأعمال) حتى تحقق طموحاتها في المستقبل.

من جانبه، أكد والد بسملة أنه حاليا موظف وأنه فرح جدا وكاد أن يبكي بعد سماعه الخبر، مشيرا إلى أنه كان يتوقع تفوق نجلته حيث إنها تعبت كثيرا في المذاكرة وكلل الله تعبها بالنجاح والتفوق.. الحمد لله على فضله وكرمه.

الفرحة فى بيوت أوائل التعليم الفني بالشرقية،فيتو2



مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج تهنىء الطالبتين لتفوقهما وحصولهما علي الترتيب الأول على مستوى الجمهورية



فيما هنأت فاطمة حجاج مدير إدارة التعليم والتدريب المزدوج بمدينة العاشر من رمضان الطالبتين لتفوقهما وحصولهما علي الترتيب الأول على مستوى الجمهورية وأشارت إلى أن الشرقية تضم 29 مدرسة نظام تعليم مزدوج وتطبيقية وأن التعليم والتدريب المزدوج هو فرصة كبيرة لطلاب الشهادة الإعدادية فهو فكرته تقوم على التعليم في بيئة العمل