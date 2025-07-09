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محافظات

ضمن المرحلة الثانية من بروتوكول التحول الرقمي بالتعاون مع شركة متخصصة

نائب محافظ دمياط تبحث إطلاق تطبيق إلكتروني للخدمات الحكومية (صور)

شيماء الصديق نائب
شيماء الصديق نائب محافظ دمياط تجتمع بمديري المديريات

عقدت المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، اجتماعا موسعا اليوم، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، لمتابعة خطة إطلاق تطبيق إلكتروني يقدم خدمات جماهيرية حكومية بشكل رقمي.

شارك في الاجتماع الدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، وعدد من مديري المديريات الخدمية، منها الصحة، والتموين، والشباب والرياضة، والتأمين، إلى جانب ممثلي إحدى الشركات المتخصصة في مجال التحول الرقمي.

استعراض محاور التطبيق ومراحله

ناقش الاجتماع محاور المشروع الذي تم توقيع بروتوكول تعاون بشأنه بين محافظة دمياط والشركة المنفذة، والذي يهدف إلى ميكنة الخدمات الحكومية، وتوسيع نطاق التطبيق الذي بدأ بمديرية التربية والتعليم وحقق نجاحًا ملحوظًا.

كما تطرقت نائب المحافظ إلى ضرورة التوسع ليشمل باقي المديريات الحيوية، مؤكدة أهمية هذا اللقاء كخطوة تنسيقية لتحديد المهام بين الجهات المعنية وبدء التطبيق بشكل فعلي.

نائب محافظ دمياط تبحث إطلاق تطبيق إلكتروني للخدمات الحكومية
نائب محافظ دمياط تبحث إطلاق تطبيق إلكتروني للخدمات الحكومية


 

تسهيل الخدمات وإطلاق تطبيق للشكاوى

أكدت المهندسة شيماء الصديق أن الهدف الأساسي هو التيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد، عبر تقديم الخدمات إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمقار الحكومية.

كما وجهت بضرورة الإسراع في تفعيل تطبيق إلكتروني مخصص لاستقبال شكاوى المواطنين، لضمان تواصل مباشر وسريع مع الجهات التنفيذية وحل المشكلات بكفاءة.

 

ضمن رؤية مصر 2030

أوضحت نائب المحافظ أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ودعمًا لمحاور التحول الرقمي، في إطار رؤية مصر 2030 نحو دولة رقمية حديثة.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو حنفي إلى أن محافظة دمياط تمضي قدما في تبني هذا النهج لتطوير منظومة العمل وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال إطلاق تطبيقات رقمية مخصصة للمديريات والجهات الخدمية.
 

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