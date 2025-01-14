الثلاثاء 14 يناير 2025
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وكيل صحة دمياط يجتمع بمديري الإدارات الصحية لاعتماد وحدات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل

اجتماع وكيل وزارة
اجتماع وكيل وزارة الصحة مع بمديرى الادارات الصحية

اجتمع الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة بدمياط  بمديرى الإدارات الصحية فى حضور الدكتورة أماني القرش وكيل مديرية الصحة والدكتورة دينا أبو صير مدير إدارة الرعاية الأساسية والدكتور أحمد رجب مدير إدارة الجودة والدكتور إيهاب إبراهيم مدير إدارة الجودة والمهندسة صابرين رشاد مدير الإدارة الهندسية والدكتورة سارة العوضي مدير المكتب الفني، وذلك بناء على تعليمات معالي الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان ورعاية معالي الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، وضمن استعدادات مديرية الصحة لدخول منظومة التامين الصحي الشامل. 

بدران: الخطة تضمنت تطبيق معايير الاشتراطات الانشائية ومعايير مكافحة العدوى واشتراطات الجودة


حيث شرح بدران خطة عمل اعداد وحدات المرحلة الأولى لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل بها وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.

اجتماع وكيل وزارة الصحة مع بمديرى الادارات الصحية
اجتماع وكيل وزارة الصحة مع بمديري الإدارات الصحية

تضمنت الخطة تطبيق معايير الاشتراطات الإنشائية ومعايير مكافحة العدوى واشتراطات الجودة وذلك بالإضافة إلى رفع مستوى الكادر الطبي.

وأكد بدران متابعة تنفيذ خطة العمل بنفسه طبقا للخطة الزمنية والتأكيد على عاملي الجودة والسرعة لاعتماد وحدات المرحلة الأولى فى اقرب وقت ممكن.

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