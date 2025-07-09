نائب محافظ دمياط تبحث آليات تطوير الخدمات الصحية وتنظيم فعاليات رياضية

في إطار توجيهات محافظ دمياط

عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعا موسعا مع الدكتورة رشا مصلح، مدير فرع التأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، بشأن تطوير مستوى الخدمات الجماهيرية وتحسين بيئة العمل للعاملين بالجهاز الإداري.

نائب محافظ دمياط تجتمع مع مع الدكتورة رشا مصلح والدكتور محمد فوزي

دعم الأنشطة الصيفية وتحفيز الشباب على ممارسة الرياضة

ناقشت نائب المحافظ مع وكيل وزارة الشباب والرياضة خطة تنظيم فعاليات رياضية خلال فترة الإجازة الصيفية، بهدف تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة كوسيلة لبناء جيل يتمتع بالصحة والوعي والثقافة. وأكد الدكتور فوزي أن المديرية تعمل على تنظيم فعاليات من خلال مراكز التنمية الشبابية بمختلف أنحاء المحافظة.

كما تم طرح مقترح تنظيم "يوم رياضي" مخصص لموظفي المصالح الحكومية، بما يسهم في رفع الروح المعنوية وتعزيز الصحة العامة للموظفين. وأوضح فوزي أن المديرية تنظم بالفعل دوريًا رياضيًا للعاملين في مختلف المديريات، ويجري حاليًا العمل على تطويره وتوسيع قاعدة المشاركة فيه.

متابعة دقيقة للمنظومة الصحية ومواجهة نواقص الأدوية

وفي جانب آخر من الاجتماع، بحثت المهندسة شيماء الصديق مع الدكتورة رشا مصلح عددًا من الملفات المرتبطة بتطوير منظومة التأمين الصحي، حيث تم التأكيد على ضرورة المتابعة الدورية لصلاحية الأدوية داخل المنشآت الصحية، والتعامل الفوري مع أي أدوية منتهية الصلاحية.

كما تمت مناقشة سبل مواجهة نواقص الأدوية، مع التشديد على أهمية وضع ضوابط صارمة لضمان سلامة وصحة المواطنين.

نحو التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات

ناقش الطرفان آليات تفعيل نظام إلكتروني متكامل لتيسير حصول المواطنين على خدمات التأمين الصحي، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل وسرعة تقديم الخدمة. وأشارت مصلح إلى أن خطة التطوير تشمل أيضًا افتتاح معامل جديدة في عدد من المناطق لتقليل الضغط على الوحدات القائمة وتسهيل الإجراءات على المترددين.

تحسين الخدمات وجودة الحياة

تأتي هذه التحركات في إطار جهود محافظة دمياط لدعم التحول الرقمي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق بيئة عمل محفزة داخل المؤسسات الحكومية، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين جودة الحياة لكل مواطن.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.