الغربية تتصدر مشهد التميز في التعليم الفني، 3 طالبات يحصدن المراكز الأولى

تقدم اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بخالص التهنئة لأوائل الجمهورية من أبناء المحافظة في شهادات التعليم الفني للعام الدراسي الحالي، مؤكدًا أن ما حققه الطلاب هو نتاج جهد وعزيمة، ويمثل نموذجًا مشرفًا لتفوق أبناء الغربية في مختلف المجالات.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته بتصدر محافظة الغربية للمشهد التعليمي على مستوى الجمهورية، بعد أن حصلت الطالبات رنا رضا حامد والطالبة فاطمة مصطفى محمد نوارة والطالبة ندى محمد رمضان، على مراكز أولى على مستوى الجمهورية في تخصصات التعليم الفني المختلفة.

وأكد محافظ الغربية أن هذا الإنجاز يعبّر عن ريادة المحافظة في مجال التعليم، ويعكس الدعم المتواصل للعملية التعليمية والكوادر التربوية، موجّهًا الشكر لأولياء الأمور والمعلمين على ما بذلوه من جهود واضحة كانت سببًا في هذا النجاح المشرّف.

وفي هذا السياق، أشاد اللواء أشرف الجندي بالدور الكبير لمديرية التربية والتعليم بالغربية برئاسة الأستاذ ناصر حسن، وكيل الوزارة، مؤكدًا أن ما تحقق من إنجاز هو ثمرة حقيقية لمنظومة تعليمية واعية، وجهود جماعية مخلصة تعمل بإخلاص لتمكين الطلاب من التفوق وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

ووجه المحافظ الشكر لكافة القيادات التعليمية والمعلمين على مستوى المحافظة، لما يبذلونه من جهد متواصل للارتقاء بمستوى التعليم الفني، مشيرًا إلى أن محافظة الغربية ستظل داعمة لكل طالب متميز، ولكل معلم يؤمن برسالته، وأن الدولة تضع التعليم الفني في مقدمة أولوياتها لبناء أجيال مؤهلة لسوق العمل.

واختتم المحافظ تصريحه قائلًا: “ألف مبروك للغربية.. هذا التفوق هو عنوان ما نطمح إليه جميعًا.. بناء أجيال قادرة ومتميزة ترفع راية الوطن في كل مكان”.

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