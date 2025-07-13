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تنسيق الجامعات.. دليلك لاختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة بالزمالك

تنسيق الجامعات 2025،
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أوضحت كلية الفنون الجميلة بالزمالك – جامعة حلوان، تفاصيل اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بقسم "العمارة"، والتي تُعد شرطًا أساسيًّا للقبول بالكلية، والتي تقام تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورئيس اللجنة العليا لاختبارات القدرات، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور عمرو سامي عميد كلية الفنون الجميلة.

وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور أيمن عاشور عن مواعيد اختبارات القدرات.

الهدف من الاختبار

تهدف اختبارات القدرات إلى قياس مدى استعداد الطالب لدراسة العمارة من خلال:
- تقييم القدرة على التخيل والتصميم المعماري.
- الإلمام بأساسيات المنظور.
- إظهار المهارات الفنية في التظليل والنسب والتكوين المعماري.

تفاصيل الاختبار

السؤال الأول: تحليل واستنتاج الكتل (۲۰ درجة)
-تحديد استنتاج جميع الأشكال الهندسية المكونة للمبنى
-تقييم دقة رسم الأشكال الهندسية
-مراجعة رسم الأشكال ثنائية أو ثلاثية الأبعاد

السؤال الثاني: التشكيل والابتكار (٤٠ درجة)
-مراجعة استخدام جميع الأشكال الهندسية المستخرجة
-تقييم الفكر الابتكاري
-تقييم الأداء والدقة

السؤال الثالث: الرسم المنظوري (٤٠ درجة)
-تقييم النسب والعناصر
-تقييم الإحساس بالمنظور
-تقييم الظلال والاظهار والدقة في الرسم

مجموع الدرجات (۱۰۰)

الأدوات المطلوبة

على الطالب إحضار الأدوات التالية أثناء الاختبار:
- أقلام رصاص بدرجات مختلفة
- أدوات هندسية (مسطرة، مثلث، برجل)
- ممحاة (أستيكة)

شروط النجاح
يشترط حصول الطالب على 60% على الأقل من إجمالي درجات الاختبار (الرسم المعماري + التشكيل والابتكار) ليُعتبر "لائقًا" ومؤهلًا للالتحاق بالقسم.

مجالات الاستعداد للاختبار

تنصح الكلية الطلاب بالاطلاع على الموضوعات التالية:
- المتحف القومي للحضارة المصرية  
- قائمة المتاحف الأكثر زيارة عالميا  
- بوابة وزارة السياحة والآثار المصرية  
 

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