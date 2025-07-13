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ندى محمد الأولى على الجمهورية في دبلوم التعليم التجاري: أحلم بكلية التجارة وأشكر والدتي

ندى محمد.. الأولى
ندى محمد.. الأولى مكرر على الجمهورية في الدبلومات الفنية

أعربت الطالبة ندى محمد رمضان أبو اليزيد قطب، ابنة مدينة طنطا بمحافظة الغربية الحاصلة على المركز الأول مكرر على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية "شعبة التعليم التجاري"، عن سعادتها الكبيرة بتحقيق هذا الإنجاز، بعد حصولها على مجموع 493 درجة بنسبة 98.6%.

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وأكدت ندى، في تصريحات خاصة، أن حلمها منذ اليوم الأول للالتحاق بالدبلوم الفني التجاري كان الالتحاق بكلية التجارة، مشيرة إلى أنها بذلت مجهودًا كبيرًا خلال سنوات الدراسة لتحقيق هذا الهدف.

وأضافت أن أسرتها كانت الداعم الأول لها خلال مشوارها التعليمي، منذ المرحلة الابتدائية وحتى اليوم، لافتة إلى أن والدتها كان لها دور كبير في هذا النجاح، حيث كانت تحرص على توصيلها إلى لجان الامتحانات، وتنتظرها حتى الانتهاء، وتدعو لها باستمرار.

واختتمت ندى حديثها بتوجيه الشكر لكل من ساندها في رحلتها، مؤكدة أن التفوق لا يأتي من فراغ، بل يحتاج إلى الإصرار والدعم والعمل الجاد.

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