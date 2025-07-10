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غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الغربية بعد تقدم 17 مرشحًا

غلق باب الترشح لانتخابات
غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الغربية، فيتو

أغلقت اللجنة المشرفة على تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، باب التقديم، وذلك في ختام فترة استقبال أوراق المرشحين التي حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث بلغ عدد المتقدمين لخوض السباق الانتخابي على المقاعد الفردية بالمحافظة 17 مرشحًا.

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وتنوعت الانتماءات السياسية للمرشحين، حيث تقدم عدد من ممثلي الأحزاب السياسية الكبرى إلى جانب عدد من المرشحين المستقلين، وجاءت القائمة على النحو التالي:

مرشحو الأحزاب:


حزب مستقبل وطن: محمد السعيد عريبي، أحمد وجدي الباز، مجدي السيد البري

حزب حماة الوطن: سمير صبحي عبدالدايم

الجبهة الوطنية: محمد إبراهيم شعيب

حزب النور: أحمد زكي أحمد القطان

حزب مصر الحديثة: طارق محمدي مصطفى رمضان

حزب السلام الديمقراطي: محمود علي شوقي زيدان

حزب المستقلين الجدد: أحمد مصطفى الجعبري

حزب الاتحاد: شريف عبدالسلام أحمد محمد الجعار

حزب الريادة: خالد محمد السيد محمد

 

المرشحون المستقلون:


أحمد موسى أحمد خاطر

مصطفى محمد الغريب عبد السلام

محمد حسن محمد طنطاوي

سهام حمدي السيد بركات

جمال محمد محمد شاهين

ياسر فتحي محمود منصور

 

ومن المقرر أن تُعلن اللجنة القضائية القائمة المبدئية للمرشحين خلال الأيام القليلة المقبلة، يليها فتح باب الطعون والنظر فيها، وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وتسود حالة من الترقب في الغربية مع بداية العد التنازلي لانطلاق العملية الانتخابية، وسط توقعات بمنافسة قوية في ظل التنوع الحزبي وتعدد المستقلين في السباق الانتخابي.
 

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