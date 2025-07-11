الجمعة 11 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وفاة طالب ثانوية أزهرية صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بقرية كتامة في الغربية

وفاة طالب ثانوية
وفاة طالب ثانوية أزهرية صعقا بالكهرباء

شهدت قرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، حالة من الحزن والأسى بعد وفاة الشاب "وليد شعبان قنديل"، أحد أبناء القرية، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء أداء عمله.

غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الغربية بعد تقدم 17 مرشحًا

ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية في طنطا

ويقول محمد السعيد أحد أهالي القرية إن الفقيد وليد كان شابًا خلوقًا ومجتهدًا، أنهى مؤخرًا امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري، وسارع بالنزول للعمل ليساعد أسرته ويعتمد على نفسه، إلا أن قَدَر الله كان أسرع، حيث لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء في أثناء مزاولة عمله.

فيما خيم الحزن على أهالي قرية كتامة بمحافظة الغربية، وانهالت رسائل النعي والدعاء من المحيطين، داعين الله أن يرحمه ويصبر أهله، وأن يجعل سعيه على الرزق في ميزان حسناته.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، حيث كتب العديد من أصدقائه: "نحتسبه شهيدًا بإذن الله، شاب نقي وخلوق وسيرته طيبة بين الناس.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وبدّل سيئاته حسنات، واغسله بالماء والثلج والبرد".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

غلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ في الغربية بعد تقدم 17 مرشحًا

ضبط قائد دراجة نارية لأداء حركات استعراضية في طنطا

6 ساعات في الشارع، محافظ الغربية يتابع كسح وشفط مياه الأمطار في طنطا والسنطة وزفتى (صور)

حريق هائل يلتهم محل أدوات صحية أسفل برج سكني في طنطا (صور)

الأكثر قراءة

أخبار مصر: حجم الأضرار والإصابات في تجدد الحريق بسنترال رمسيس، غلطة محمد رمضان التي دفع ثمنها نجله، مفاجأة عن وسام أبو علي

الزمالك يخوض أول ودية اليوم تحت قيادة فيريرا

موعد نهائى كأس العالم للأندية بين باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

سعر السكر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025

خسارة وحيدة و3 رباعيات، مشوار باريس سان جيرمان لنهائي مونديال الأندية 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الليمون والطماطم وارتفاع 4 أصناف

انخفاض سعر الفراخ اليوم الجمعة 11 يوليو 2025

الأهلي يواجه شباب بلوزداد وديًا في 25 يوليو

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

آخر تطورات سعر القصدير عالميا

المزيد

انفوجراف

أجندة اجتماعات البنك المركزي المتبقية في 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

120 سنة على وفاة الإمام محمد عبده، رمز الإصلاح والتجديد في الفقه الإسلامي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 11 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية