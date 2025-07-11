وفاة طالب ثانوية أزهرية صعقًا بالكهرباء أثناء عمله بقرية كتامة في الغربية

شهدت قرية كتامة التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية، حالة من الحزن والأسى بعد وفاة الشاب "وليد شعبان قنديل"، أحد أبناء القرية، إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء أداء عمله.

ويقول محمد السعيد أحد أهالي القرية إن الفقيد وليد كان شابًا خلوقًا ومجتهدًا، أنهى مؤخرًا امتحانات الصف الثالث الثانوي الأزهري، وسارع بالنزول للعمل ليساعد أسرته ويعتمد على نفسه، إلا أن قَدَر الله كان أسرع، حيث لقي مصرعه صعقًا بالكهرباء في أثناء مزاولة عمله.

فيما خيم الحزن على أهالي قرية كتامة بمحافظة الغربية، وانهالت رسائل النعي والدعاء من المحيطين، داعين الله أن يرحمه ويصبر أهله، وأن يجعل سعيه على الرزق في ميزان حسناته.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء مفتوح، حيث كتب العديد من أصدقائه: "نحتسبه شهيدًا بإذن الله، شاب نقي وخلوق وسيرته طيبة بين الناس.. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة وبدّل سيئاته حسنات، واغسله بالماء والثلج والبرد".

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