هاجر طارق الأولى فني زراعي بالقليوبية: تنظيم الوقت والصلاة سر نجاحي

أعربت الطالبة هاجر طارق أحمد محمود، الأولى على مستوى الجمهورية في دبلوم المدارس الفنية الزراعية نظام الخمس سنوات، عن سعادتها الكبيرة بتصدرها قائمة أوائل الجمهورية في الدبلومات الفنية، مشيرة إلى أن هذا النجاح جاء بعد سنوات من الاجتهاد والإصرار.

هاجر طارق الأولى على الجمهورية بالتعليم الفني الزراعي من القليوبية

هاجر، ابنة محافظة القليوبية وخريجة مدرسة الفنية المتقدمة الزراعية بمسطرد، أكدت أن هذا الإنجاز تهديه إلى والدها الراحل، قائلة: "والدي كان دائمًا يشجعني ويؤمن بقدراتي، رغم أنه كان يرى أن التعليم الفني لا يليق بإمكانياتي، وكان ينصحني بالالتحاق بالثانوي العام، لكنني كنت مؤمنة بطريقي".

وأضافت: "تجربة شقيقتي التي التحقت بالثانوي العام ولم تصل إلى الكلية التي كانت تحلم بها، دفعتني لاختيار التعليم الفني، وكانت تلك الخطوة نقطة تحول في حياتي."

وأكدت هاجر أن التفوق لا يرتبط بنوع التعليم، بل بالإرادة والعمل الجاد، معربة عن أملها في استكمال مشوارها الدراسي والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية.

وعن سر تفوقها، قالت:"الالتزام، وتنظيم الوقت، والمواظبة على الصلاة، وقراءة القرآن، كانت عوامل رئيسية في رحلتي، وكانت تمنحني طاقة إيجابية وثقة في نفسي، وتساعدني على التركيز والمثابرة."

وأكدت هاجر أن التعليم الفني مليء بالفرص لمن يجتهد، مشيرة إلى طموحها في استكمال دراستها الجامعية والوصول إلى أعلى الدرجات العلمية.

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