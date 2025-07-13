جودي حنفي تبكي من الفرحة بعد تصدرها أوائل الدبلومات الفنية: «عرفت النتيجة من فيتو»

لم تتمالك الطالبة جودي حنفي إبراهيم دموعها فور سماعها نبأ تفوقها، وحصولها على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الدبلومات الفنية - نظام الثلاث سنوات، شعبة الخدمات السياحية والفندقية، بمدرسة الإسكندرية للشئون الفندقية والخدمات السياحية.

وفي حديثها لـ"فيتو"، أعربت جودي عن سعادتها البالغة، مؤكدة أن "فيتو" كانت أول من نقل إليها الخبر، إذ لم تكن تعلم بنتيجتها حتى لحظة اتصال الصحيفة بها، ولم تتلقَ أي اتصال رسمي أو إشعار مسبق من الجهات التعليمية.

وقالت جودي في تصريحاتها: "ما توقعتش أكون الأولى، لكن كنت واثقة إني هنجح. المفاجأة إن اسمي طلع أول الجمهورية.. فرحة كبيرة جدًا".

وعقب إعلان النتيجة، عمّت الفرحة منزل أسرتها بمحافظة الإسكندرية، حيث علت الزغاريد، وسط أجواء من السعادة والفخر بإنجازها، خاصة أن جودي كانت دائمًا طالبة مجتهدة ومتميزة خلال سنوات دراستها.

وأضافت جودي أنها تطمح في الالتحاق بكلية السياحة والفنادق، حال تم إتاحة الفرصة، مشيرة إلى أنها تتمنى مواصلة طريقها في المجال الذي تحبه وتسعى للتميز فيه مستقبلًا.

وكان محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اعتمد اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.

قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين.

وقد وجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.