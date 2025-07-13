الأحد 13 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية
ads

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025، اعتمد محمد عبد اللطيف  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية للدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنسبة نجاح 70.74%. 

قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025

وأعلنت وزارة التربية والتعليم قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2025. 

نتيجة الدبلومات الفنية 2025

وأكد الوزير أن التعليم الفني هو مستقبل مصر الحقيقي، ومحور أساسي من محاور التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، لما له من دور محوري في إعداد كوادر مؤهلة تقنيًا ومهنيًا لسوق العمل المحلي والدولي، مشيرًا إلى استمرار الوزارة في التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وتطوير البرامج الدراسية بالتعاون مع الشركاء الصناعيين. 

ووجه وزير التربية والتعليم الشكر لجميع كوادر التعليم الفني والطلاب وأولياء الأمور على ما بذلوه من جهد ملموس طوال العام الدراسي والالتزام بالحضور للمدرسة لتلقى التدريبات العملية والدروس النظرية وفقا للخطة الدراسية.

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس 

كما أشاد الوزير بنجاح التعليم الفنى في الالتزام بتحقيق الأهداف المخططة وفق استراتيجية تطوير التعليم الفني وقد تجلت أحد نتائجها هذا العام الدراسي في امتحان الدبلوم - للمرة الرابعة - بمشاركة ممثلي سوق العمل مع معلمي وزارة التربية والتعليم في لجان التقييم النهائي للطلاب دارسي البرامج الدراسية المطورة وفق منهجية الجدارات المهنية المطلوبة في سوق العمل، وبذلك أصبحت علاقة التعليم الفنى أكثر قوة وارتباطا بسوق العمل.

كما أشاد الوزير بحسن سير أعمال الامتحانات العملية والمعملية والتحريرية للدبلومات الفنية خلال الفترة من ۲۲ مايو إلى ۲۳ يونيو ۲۰۲۵ والتي تقدم لها (٨٤٩٥٣٣) طالب وطالبة في (٢٦٤٨) لجنة. 

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن نتيجة شهادات الدبلومات الفنية لها سمات خاصة، حيث تتعدد مسميات الشهادات بالتعليم الفنى لتصل إلى ٢٤ شهادة، وذلك نتيجة تعدد التخصصات صناعي - زراعي - تجاري - فندقي، ووجود نظامين للدراسة (٣) سنوات، 5 سنوات)، ووجود أكثر من أسلوب للدراسة نظامية التعليم والتدريب المزدوج إعداد مهني - التكنولوجيا التطبيقية). 

وأعلن نائب الوزير أهم سمات النتيجة كالآتي:

- نظام 5 سنوات: حضر ۱۸۹۳۸ طالب بنسبة نجاح ٨٩,٦٦%  

- نظام  3 سنوات - عام: حضر ٤٩٧٩٥٢ طالب (٤) شهادات) بنسبة نجاح ٦٣,٥٩%

- نظام 3 سنوات - التعليم والتدريب المزدوج: حضر ۱۰۱۲۳ طالب بنسبة نجاح ٨٤,٦٧%

- نظام 3 سنوات - برامج مطورة وفق منهجية الجدارات: حضر ٢٤٩٣٨٦ طالب بنسبة نجاح   ٨٩,٦٣%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٣ سنوات: حضر  ٣٢٦١ طالب بنسبة نجاح ٨٠,٦٥%

- تكنولوجيا تطبيقية نظام ٥ سنوات: حضر ٥٦ طالب بنسبة نجاح ۹۸,۲۱%

- نظام 3 سنوات إعداد مهني: حضر ٥٤٤٣٥ طالب بنسبة نجاح ٣٢,٥١%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام 3 سنوات: ۱۱۳٨٤ طالب بنسبة نجاح ٨٥,٤٨%

- بلغ عدد طلاب الدمج الذين حضروا الامتحان - نظام ٥ سنوات: ۲ طالب بنسبة نجاح 100%

- بلغت النسبة العامة للنتيجة بكافة النوعيات وأنظمة التقدم للامتحانات الآتي: إجمالي الناجحين ٥٩٥٨٤٨ طالب / طالبة بنسبة (٧٠,٤٧%)

- إجمالي من لهم حق دخول الدور الثاني ٢٠٤٧٦١ طالب / طالبة بنسبة (٢٤,٢٢%) إجمالي الراسبين ٤٤٩٢٨ طالب / طالبة بنسبة ( ٥,٣١%)

وقد قام نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بتهنئة أوائل شهادات الدبلومات الفنية للعام ۲۰۲٥ تليفونيا والذين بلغ عددهم ٣٤ طالب / طالبة (٢٥) طالبة + ٩ (طلاب من ١٤ محافظة تضم محافظات مطروح - البحيرة - سوهاج الغربية - كفر الشيخ - الإسكندرية - القاهرة - القليوبية - الشرقية - الوادي الجديد - الجيزة - أسيوط - المنوفية. السويس.

 

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ويمكن لطلاب الدبلومات الفنية 2025 في الحصول على النتيجة والاستعلام عنها إلكترونيًا من خلال بوابة نتائج التعليم الفني، من هنا.

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدبلومات الفنية 2025 اوائل الدبلومات الفنية 2025 امتحانات الدبلومات الفنية اوائل الدبلومات الفنية رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 رابط نتيجة الدبلومات الفنية نتيجة الدبلومات الفنية 2025 نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية وزارة التربية والتعليم

الأكثر قراءة

بعد اعتمادها رسميا، رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025

نتيجة الدبلومات الفنية، كليات تقبل طلاب الدبلوم الصناعي بنظام 3 سنوات

نتيجة الدبلومات الفنية 2025، عدد الطلاب الراسبين والباقين للدور الثاني

جودي حنفي تبكي من الفرحة بعد تصدرها أوائل الدبلومات الفنية: «عرفت النتيجة من فيتو»

بالأسماء، قائمة أوائل طلاب الدبلومات الفنية 2025

بعد اعتمادها رسميا، بالاسم ورقم الجلوس نتيجة الدبلومات الفنية 2025

ترقبوا، نتيجة الدبلومات الفنية 2025 بالاسم ورقم الجلوس

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلية

كيف تستعلم عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال تطبيق الهاتف المحمول؟

السبيط يصل إلى 350 جنيهًا، سعر السمك اليوم الأحد 13 يوليو 2025

4 طرق لمعرفة لجنتك الانتخابية للتصويت في انتخابات "الشيوخ"، تعرف عليها

المزيد

انفوجراف

4 في مهمة رسمية لحرق دم المصريين وغضبهم..أبرزهم منى الشاذلي والأخوين عماد وعمرو أديب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القطن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث قريبا

هل يجوز إجبار الفتاة على شخص معين؟ وهل رفضها عقوق؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 13 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية