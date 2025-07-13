تموين الدقهلية: ضبط 7.5 طن مخلل ودواجن غير مصرح بها في حملات رقابية مكثفة

نجحت حملات تموينية بمحافظة الدقهلية في ضبط 7.5 طن مخلل ودواجن غير مصرح بها في حملات رقابية مكثفة.

تأتي الحملات تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وبناء على توجيهات اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، وتعليمات المحاسب علي حسن عبدالفتاح وكيل وزارة التموين بالدقهلية.

تكثيف المرور على مستوى جميع الإدارات لمتابعة المخابز

وتواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالدقهلية تكثيف المرور على مستوى جميع الإدارات، لمتابعة المخابز وضبط المخالفات تحت إشراف محمد زغلول، مدير إدارة الرقابة التموينية، إلى جانب حملات مستمرة على الأسواق لمتابعة توافر السلع وجودتها والاطمئنان على تلبية احتياجات المواطنين، وذلك تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية.

تحرير (49 مخالفة) في الأسواق والمخابز

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير (49 مخالفة) متنوعة، منها:

30 مخالفة بالمخابز: نقص وزن، عدم إعطاء بون صرف، عدم نظافة أدوات العجين، عدم وجود قائمة بيانات، ومخالفة مواصفات.

19 مخالفة بـالأسواق: عدم الإعلان عن الأسعار، عدم وجود شهادات صحية، سلع بدون فواتير، غش تجاري، ومجهولة المصدر.

التحفظ على سبعة أطنان ونصف من المخلل

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات كبيرة من المضبوطات، حيث تم التحفظ على سبعة أطنان ونصف من المخلل بسبب الغش التجاري، وضبط 250 كيلوجرامًا من ملح الطعام الخشن مجهول المصدر، بالإضافة إلى ضبط 750 كيلوجرامًا من الدجاج بدون تصريح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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