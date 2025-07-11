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أخبار مصر

وزير التموين يلتقي مديرة المعهد الوطني للمترولوجيا والجودة والتكنولوجيا في البرازيل

وزير التموين
وزير التموين
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التقى  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية بجمهورية مصر العربية، أليساندرا وياندت، المديرة العامة للمعهد الوطني للمترولوجيا والجودة والتكنولوجيا بجمهورية البرازيل (INMETRO)، جاء ذلك بحضور السفير علاء حجازي مندوب جمهورية مصر العربية الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وسهى ثروت سكرتير ثانٍ وعضو البعثة الدبلوماسية المصرية بجنيف.

وتناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون الفني بين مصر والبرازيل في مجالات المترولوجيا، واعتماد المختبرات، ورفع جودة المنتجات الصناعية والغذائية، بما يسهم في دعم التجارة البينية وتسهيل نفاذ السلع المصرية إلى الأسواق اللاتينية، لا سيما في ظل الجهود المشتركة لتحقيق التكامل بين الأنظمة الوطنية للجودة.

وأكد الدكتور شريف فاروق خلال اللقاء أهمية تبادل الخبرات الفنية وبناء شراكات مؤسسية بين أجهزة وهيئات الجودة في البلدين، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الجهات المعنية بالمترولوجيا والاعتماد في حماية المستهلك وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية.

من جانبها، أعربت وياندت عن تقديرها لمستوى التطور الذي تشهده البنية المؤسسية في مصر، لاسيما في مجال المعايرة والقياس، وأبدت استعداد المعهد الوطني للمترولوجيا والجودة والتكنولوجيا لدعم التعاون مع الجانب المصري، سواء عبر برامج التدريب أو مشروعات التوأمة المؤسسية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على الانفتاح على التجارب الدولية الرائدة وتفعيل أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، بما يخدم أهداف الدولة المصرية في مجالات التنمية الصناعية وتطوير التجارة الخارجية.

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