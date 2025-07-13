تعاون أكاديمي وبحثي بين جامعة القاهرة وجامعة جنوب الصين الزراعية

استقبل الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور لي فنجليانج، رئيس جامعة جنوب الصين الزراعية، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بحضور الدكتور أيمن يحيى عميد كلية الزراعة، والدكتورة رحاب محمود مدير معهد كونفوشيوس ورئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب.

تعاون بين جامعتي القاهرة وجنوب الصين الزراعية، فيتو

جاء ذلك في إطار انفتاح جامعة القاهرة على التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات الأكاديمية والبحثية مع الجامعات الصينية.

وفي مستهل اللقاء، نقل الدكتور محمود السعيد تحيات الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، إلى رئيس جامعة جنوب الصين الزراعية والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات المصرية الصينية التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وما تمثله من دعم قوي لتوسيع آفاق التعاون بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية، لا سيما في مجالات البحث العلمي، والتكنولوجيا، والزراعة، والبيئة، والصحة، والعلوم الإنسانية.

اهتمام جامعة القاهرة ببناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الصينية

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث إلى أن جامعة القاهرة تولي أهمية خاصة لبناء شراكات استراتيجية مع الجامعات الصينية الرائدة، من خلال برامج التبادل العلمي، والمنح الدراسية المشتركة، وتنظيم فعاليات ثقافية وأكاديمية تعزز الحوار الحضاري وتفتح آفاقًا للتعاون في المشروعات البحثية ذات الأولوية، بما يسهم في تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية المرموقة، واستثمار إمكاناتها البحثية والأكاديمية في معالجة التحديات المشتركة.

تعاون بين جامعتي القاهرة وجنوب الصين الزراعية، فيتو

من جانبه، أعرب الدكتور لي فنجليانج عن تقديره الكبير لجامعة القاهرة، مشيدًا بما تتمتع به من سمعة أكاديمية عالمية، وتاريخ عريق في مجالات التعليم والبحث العلمي، مؤكدًا تطلع جامعة جنوب الصين الزراعية لتوثيق أواصر التعاون مع جامعة القاهرة، لا سيما في مجالات زراعة القطن، ومكافحة التصحر، ومعالجة التربة والآفات، وإنشاء منصة للتعليم الزراعي الصيني – العربي، إلى جانب التعاون في العلوم الإنسانية.

وأوضح رئيس جامعة جنوب الصين الزراعية أن جامعته تُعد من بين أفضل 28 جامعة متخصصة في الزراعة على مستوى العالم، ولها سجل متميز في النشر العلمي بمجالات الزراعة والري والتربة والمعدات الزراعية الحديثة، معربًا عن تطلعهم لتبادل الخبرات مع جامعة القاهرة في هذه المجالات الحيوية.

تعاون بين جامعتي القاهرة وجنوب الصين الزراعية، فيتو

وفي كلمته، رحب الدكتور أيمن يحيى عميد كلية الزراعة بالوفد الزائر، مشيرًا إلى أن الكلية تحتضن عددًا من طلاب الدراسات العليا الصينيين في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، ولديها برامج أكاديمية ومهنية متقدمة تتيح فرصًا واسعة للتعاون الأكاديمي وتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس مع جامعة جنوب الصين الزراعية.

وفي ختام اللقاء، جرى تبادل الدروع التذكارية والتقاط الصور الجماعية، كما قام الوفد الصيني بجولة تفقدية لقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة.

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