نهائي كأس العالم للأندية، يستعد باريس سان جيرمان، بقيادة المدرب لويس إنريكي، لخوض نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2025، مساء اليوم الأحد، ضد نظيره فريق تشيلسي.

ويستضيف ملعب "ميتلايف" مباراة نهائي كأس العالم للأندية، في النسخة الأولى بعد استحداثها من قِبل فيفا، مساء اليوم.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام تشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، ماركينيوس، بيرالدو، نونو مينديز.

خط الوسط: جواو نيفيز، فيتينها، فابيان رويز.

خط الهجوم: خيفتشا كفاراتسخيليا، عثمان ديمبلي، ديزيري دوي.

وتأهل باريس سان جيرمان إلى نهائي كأس العالم للأندية عقب فوزه على ريال مدريد بأربعة أهداف دون رد، في حين أن تشيلسي تمكن من الوصول إلى المباراة النهائية بعدما تخطى فلومينينسي بهدفين دون رد.

مشوار باريس سان جيرمان لنهائي مونديال الأندية 2025

خاض فريق باريس سان جيرمان 6 مباريات حقق الفوز في 5 مباريات وخسر مباراة

وسجل 12 هدفا ودخل مرماه هدفا وحيدا.

وحل فريق باريس سان جيرمان بالمجموعة الثانية رفقة أتلتيكو مدريد وسياتل ساوندرز وبوتافوجو، وتأهل كأول المجموعة برصيد 6 نقاط.

وافتتح باريس سان جيرمان مشواره في دور المجموعات في مونديال الأندية بتحقيق انتصار ساحق على أتلتيكو مدريد، بنتيجة 4-0.

وسجل فابيان رويز، وفيتينيا، وسيني مايولو، ولي كانغ إن، أهداف باريس سان جيرمان بالمباراة.

وتوقف قطار باريس سان جيرمان في المباراة الثانية، بعد الخسارة من بوتافوجو بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بعدما سجل إيجور جيسوس هدفًا تاريخيًا لصالح بوتافوجو، ليؤجل حسم مصير المجموعة الثانية إلى الجولة الأخيرة.

ونجح باريس سان جيرمان في تحقيق الفوز على سياتل ساوندرز بثنائية نظيفة ليضمن تأهله للدور التالي، كأول المجموعة، وافتتح خفيتشا كفاراتسخيليا التسجيل بتحويل تسديدة فيتينيا إلى داخل المرمى، قبل أن ينهي أشرف حكيمي هجمة مرتدة منظمة في الشوط الثاني ليؤكد الفوز بثنائية نظيفة.

باريس سان جيرمان يطيح بانتر ميامي من كأس العالم للأندية

وفي دور الـ 16 لكأس العالم للاندية، فاز باريس سان جيرمان على إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي برباعية نظيفة، ليطيح به من مونديال الأندية.

سجل الرباعية جواو نيفيز هدفين للفريق الأوروبي في الشوط الأول، قبل أن يُحرز توماس أفيليس هدفًا في مرماه، ثم سجل حكيمي هدفًا آخر.

باريس يطيح ببايرن ميونخ

وفي دور ربع النهائي، واصل باريس سان جيرمان عروضه القوية في أتلانتا، متجاوزًا النقص العددي بعد تلقيه بطاقتين حمراوين، ليحقق فوزًا مثيرًا على منافسه الألماني بايرن ميونخ بثنائية نظيفة ويبلغ نصف نهائي البطولة.

باريس يكتسح الريال برباعية

وفي الدور قبل النهائي، حقق باريس سان جيرمان فوزا كاسحا أمام ريال مدريد برباعية نظيفة، ليصعد باريس سان جيرمان لمقابلة تشيلسي مساء اليوم في ملعب ميتلايف في نيوريورك نيوجيرسي.

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