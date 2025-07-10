مانشستر يونايتد يتعاقد مع موهبة فرنسية

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسميا إتمام التعاقد مع المهاجم الفرنسي إنزو كانا بييك، قادمًا من نادي لوهافر الفرنسي.

ومن المنتظر أن يتم إعارة المهاجم الفرنسي الشاب البالغ من العمر 18 عامًا، إلى صفوف نادي لوزان سبورت السويسري، الناشط في الدوري الممتاز، لاكتساب المزيد من الخبرة وتطوير مستواه الفني والبدني.

وكان إنزو قدم موسمًا لافتًا مع فريق لوهافر تحت 19 عامًا، حيث سجل 9 أهداف في 18 مباراة، ما جذب أنظار كشافي مانشستر يونايتد.

وقال النادي في بيان رسمي: "يرحب الجميع في مانشستر يونايتد بإنزو كانا-بييك ويتمنون له التوفيق في فترة إعارته المقبلة".

مانشستر يونايتد يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

كما أعلن نادي مانشستر يونايتد عن التعاقد مع المدافع الباراجواني دييجو ليون بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

صفقة جديدة لمانشستر يونايتد

وانضم لاعب منتخب باراجواي للشباب لصفوف مانشستر يونايتد قادما من نادي سيرو بورتينيو في بلاده.

وقال مانشستر يونايتد في بيان رسمي: إن الظهير الأيسر الموهوب لعب بالفعل 33 مباراة مع ناديه، وسجل 4 أهداف.

وأوضح أن ليون بلغ سن 18 في أبريل وسيتم دعمه من الفريق الأول والأكاديمية أثناء استقراره في مانشستر.

كما تم الاتفاق على الصفقة بقيمة أولية 4 ملايين دولار بالإضافة إلى مليون دولار كإضافات سهلة وأكثر من 3.5 مليون دولار بناءً على أداء اللاعب والفريق في المستقبل.

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