الأمم المتحدة: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي

أصدرت منظمات الأمم المتحدة بيانا مشتركا اليوم السبت، جاء فيه: نحذر من أن نقص الوقود في غزة قد بلغ مستويات حرجة.

الأمم المتحدة تحذر من نقص الوقود في غزة

وجاء في البيان المشترك: “من دون وقود كاف قد نضطر لوقف عملياتنا بالكامل في غزة و سكان القطاع يواجهون انعداما للأمن الغذائي على نطاق واسع ويقفون على حافة المـجاعة”.

وفي السياق ذاته قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم السبت إن خطر المجاعة في القطاع يتفاقم وأن والموت يهدد مئات الآلاف بينهم 650,000 طفل وسط صمت دولي مخز.

وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: مليون وربع يعيشون جوعا كارثيا ويعاني 96% من السكان مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.