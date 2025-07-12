أفادت شبكة “سي بي إس”الأمريكية، اليوم السبت، نقلا عن مصادر دبلوماسية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس للمرة الأولى منذ توليه المنصب الموافقة على تمويل جديد لأوكرانيا.

وأوضحت الشبكة الأمريكية عن مسئولين أمريكيين، أن مصدر تمويل ترامب لأوكرانيا لم يتضح وهناك 3.85 مليار دولار متبقية من عهد بايدن

وأشارت إلى أن ترامب لديه سلطة مصادرة 5 مليارات دولار من الأصول الروسية وتحويلها لأوكرانيا.

وقبل وقت سابق كانت أفادت تقارير إخبارية بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر استخدام صلاحية رئاسية لإرسال أسلحة بقيمة نحو 300 مليون دولار لأوكرانيا، تشمل صواريخ "باتريوت" وأنظمة دفاع جوي، لدعمها في مواجهة الغزو الروسي.

كما أكد الرئيس الأوكراني زيلينسكي أنه تلقي إشارات سياسية لاستئناف المساعدات الأمريكية، مشيرًا إلى حاجة بلاده لعشرة منظومات "باتريوت" إضافية.

وبعد أكثر من 3 سنوات على الغزو الروسي لأوكرانيا، تقوم إدارة ترامب بتحديد الأسلحة التي سيتم إرسالها من المخزون الأمريكي إلى أوكرانيا بموجب ما يُعرف بـ"صلاحية السحب الرئاسي".

وكان ترامب أعلن، الثلاثاء الماضي، أن الولايات المتحدة سترسل المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا لمساعدتها على التصدي للتقدم العسكري الروسي.



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