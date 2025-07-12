مشوار تشيلسي قبل نهائي مونديال الأندية 2025

يستعد تشيلسي لمواجهة باريس سان جيرمان في نهائي مونديال الأندية 2025 في البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية.

وترصد السطور التالية مشوار تشيلسي وصولا لنهائي مونديال الأندية 2025، وقبل المواجهة المنتظرة مع باريس سان جيرمان بالنهائي.

وتلقى تشيلسي الخسارة أمام فلامنجو 3-1 في مشواره بدور المجموعات لبطولة مونديال الأندية فيما نجح في تجاوز لوس أنجلوس، الترجي التونسي بدور المجموعات، ثم نجح الفريق اللندني في تجاوز بنفيكا، بالميراس، وأخيرًا فلومينينسي في الأدوار الاقصائية للبطولة.

نتائج تشيلسي في مونديال الأندية 2025

تشيلسي 2-0 لوس أنجلوس ( دور المجموعات )

تشيلسي 1-3 بوتافوجو ( دور المجموعات )

تشيلسي 3-0 الترجي ( دور المجموعات )

تشيلسي 4-1 بنفيكا ( ثمن النهائي )

تشيلسي 2-1 بالميراس ( ربع النهائي )

تشيلسي 2-0 فلومينينسي ( نصف النهائي )

وتعد هذه المرة الثالثة التي ينجح فيها تشيلسي بالوصول إلى المباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية، بعدما وصل إلى نهائي نسخة 2012 ونهائي نسخة 2021.

وخسر تشيلسي نهائي نسخة 2012 التي أقيمت في اليابان أمام كورينثيانز البرازيلي بهدف نظيف سجله البيروفي باولو جيريرو.

فيما توج تشيلسي بأول ألقابه في كأس العالم للأندية في نسخة 2021 التي أقيمت بدولة الإمارات علي حساب بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1.

موعد نهائى كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة تشيلسي وباريس سان جيرمان في نهائي كأس العالم للأندية 2025، غدا الأحد 13 يوليو 2025، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد تشيلسي

وحصلت شبكة "DAZN" على حقوق بث مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2025، بشكل مجاني، ويتم نقل كافة المباريات من خلالها، وستنقل أيضًا على القمر الصناعى نايل سات عبر قناة إم بي سي مصر 2.

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