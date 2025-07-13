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رياضة

برشلونة يحدد سعر الاستغناء عن باو فيكتور

باو فيكتور، فيتو
باو فيكتور، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، أمس السبت، عن السعر الذي حدده نادي برشلونة لبيع لاعبه باو فيكتور، في الصيف الجاري.

وتلقت إدارة برشلونة العديد من العروض لاستعارة فيكتور، لكنها قوبلت بالرفض من النادي وكذلك من اللاعب.

وبحسب صحيفة "سبورت" الكتالونية، فإن برشلونة مستعد لبيع فيكتور بما لا يقل عن 10 ملايين يورو.


وأكدت الصحيفة، أن إدارة البرسا لا تريد إعارة اللاعب، وإنما وضعت مستقبله بين خيارين: بيعه بشكل نهائي، أو الاستمرار مع الفريق كبديل مناسب.

ويستعد برشلونة للعودة إلى التدريبات، اليوم الأحد، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وشارك فيكتور مع البرسا في الموسم الماضي في 29 مباراة، ونجح في تسجيل هدفين وصناعة آخر.

وينتهي عقد باو فيكتور مع برشلونة في صيف 2029.

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برشلونة باو فيكتور نادي برشلونة

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