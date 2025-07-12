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رياضة

راكيتيتش يوجه رسالة لـ مدرب برشلونة بشأن أزمة حراسة المرمى

إيفان راكيتيتش، فيتو
إيفان راكيتيتش، فيتو

علّق النجم الكرواتي إيفان راكيتيتش على الجدل الدائر في برشلونة بشأن وضع الحارس الألماني مارك أندريه تير شتيجن، موجّهًا رسالة مباشرة إلى المدرب هانز فليك، الذي يبدو أنه سيكون أمام معضلة حقيقية في مركز حراسة المرمى خلال الموسم المقبل.

فليك أمام وضعية صعبة 

وقال راكيتيتش: أعتقد أن فليك سيكون أمام وضعية صعبة جدًا، لأنه لا يمكن أن يلعب سوى حارس واحد، ونحن نعرف كيف هم الحراس – لا يهم إن كنت الأول أو الثاني أو حتى الخامس، الجميع يريد اللعب، ولن تكون مهمة سهلة.

خوان جارسيا، فيتو
خوان جارسيا، فيتو

تير شتيغن هو من سيلعب 

تابع: بالنسبة لي، الأمور واضحة. خوان جارسيا حارس موهوب ومميز، لكنه الآن يتنافس مع مارك، وإذا كان لديّ تير شتيغن في فريقي، فهو من سيلعب. هذا واضح جدًا.

وأشار راكيتيتش إلى أهمية تير شتيجن في غرفة الملابس، قائلًا: هو القائد ويحظى باحترام الجميع، وهذا عامل مهم في فريق بحجم برشلونة.

فليك لديه خطة

وأضاف: أنا مقتنع أن فليك لديه خطة وقد حضّرها جيدًا، ونتمنى أن ينجح في خلق أجواء مناسبة داخل الفريق، لأن في النهاية، المهم هو مصلحة المجموعة.

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راكيتيتش برشلونة تير شتيغن هانز فليك خوان غارسيا

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