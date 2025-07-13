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القضاء الإداري يتلقى طعنا لاستبعاد مرشحين من انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية

انتخابات الشيوخ بالقليوبية،فيتو
انتخابات الشيوخ بالقليوبية،فيتو

تلقت محكمة القضاء الإداري بـ القليوبية طاعنين بشأن استبعاد مرشح ومواطن من الكشوف المبدئية لانتخابات مجلس الشيوخ التي أعلنت مؤخرا حيث طالب الطاعنين بإلزام لجنة تلقي طلبات الترشح برئاسة برئاسة المستشار خالد ممدوح خضر رئيس الاستئناف، رئيس محكمة شمال بنها الابتدائية، والمستشار شفيق سعيد أبو النجا رئيس الاستئناف مساعد رئيس المحكمة بقبول أوراقهم وإدراج أسمائهم في الكشوف.

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القضاء الإداري يتلقي الطعن على مرشحين لاستبعادهما من مجلس الشيوخ بالقليوبية


وتبين من مذكرتي الطاعنين المقدمين الي محكمة القضاء الإداري ببنها أنه تحدد جلسة غد الإثنين 14 يوليو الجاري لنظر الطعون حيث تقدم احمد الراعي من قليوب بطعن علي استبعاده من الكشوف المبدئية لمرشحي انتخابات مجلس الشيوخ بالقليوبية بسبب عدم استكمال اوراق الكشف الطبي وتحليل المخدرات مطالبا بتمكينه من التحاليل والتي لم يجريها في الموعد القانوني بسبب مشكلات التحويلات المالية التي منعته من إجراء الكشف والحجز إلكترونيا، فيما تظلم المرشح المحتمل حسين حمدي معوض طبيب بالمعاش من عدم تمكنه من التقدم للجنة وإجراء الكشف الطبي في المواعيد المحددة بسبب ارتفاع رسوم الكشف التي وصلت 10 آلاف جنيه على حد قوله وطالب في مذكرته للمحكمة مطالبا بخفض المبلغ الي الف جنيه وإلزام لجنة تلقي الطلبات بقبول أوراقه للحاق بالترشيح .


ومن المنتظر أن تعلن لجنة انتخابات مجلس الشيوخ بـالقليوبية الكشوف النهائية بعد مرحلة الطعون يوم 18 يوليو الجاري وفق جدول انتخابات مجلس الشيوخ المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات علي أن تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون يوم 14 وحتي 16 يوليو الجاري وآخر موعد للتنازل يوم 20 يوليو الجاري

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