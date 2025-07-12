نجم الزمالك السابق: شيكابالا وعبد الشافي أساطير لن تتكرر

أكد محمد عبد الله، نجم الزمالك السابق، أن هناك تنظيم إداري للقلعة البيضاء استعدادا للموسم المقبل، مشددا على أن هيكلة قطاع كرة القدم أمر جيد.

وقال عبدالله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي علي قناة نادي الزمالك: "سعيد للغاية بالتنظيم الإداري الموجود في نادي الزمالك قبل الموسم الكروي الجديد إلى جانب السرية في المفاوضات ولأول مرة أرى ذلك في القلعة البيضاء".

وأضاف: "شيكابالا ومحمد عبدالشافي أساطير لن تتكرر مرة أخرى، وبالتأكيد الزمالك سيتأثر بعد اعتزالهما لأنهما عناصر مؤثرة داخل غرفة خلع الملابس".

وأوضح: "شيكابالا من أحرف اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية وأتمنى له التوفيق في حياته العملية سواء داخل أو خارج النادي".

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