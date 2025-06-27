الجمعة 27 يونيو 2025
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رياضة

بعد رحيل فاتي، برشلونة يمنح لامين يامال القميص رقم 10

لامين يامال
لامين يامال

استقر نادي برشلونة، على منح القميص رقم 10 إلى لامين يامال نجم الفريق، وذلك بعد رحيل زميله أنسو فاتي.

ويرحل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، صوب نادي موناكو الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بأن مسئولي برشلونة استقروا على منح هذا القميص إلى النجم لامين يامال؛ حيث يعتقدون أنه الأنسب لحمل هذا الرقم.


واتفق مسئولو برشلونة، مع لامين يامال، على إقامة حفل خاص للإعلان عن حمله قميص رقم 10، ليتزامن مع عيد ميلاده الـ18، المقرر له يوم 13 يوليو المقبل.

ويحمل القميص رقم 10 رمزية كبيرة في نادي برشلونة؛ نظرًا للنجوم الكبيرة التي ارتدت هذا القميص، ولعل أبرزهم، ليونيل ميسي، ورونالدينيو، ودييجو مارادونا، وخوان رومان ريكيلمي، وريفالدو.

 

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