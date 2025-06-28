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رياضة

تقارير تكشف موعد ارتداء لامين يامال رقم 10 في برشلونة

لامين يامال،فيتو
لامين يامال،فيتو

كشفت تقارير إسبانية أن نادي برشلونة، قرر منح القميص رقم 10 إلى لامين يامال نجم الفريق، وذلك بعد رحيل زميله أنسو فاتي.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيڤو: سيُعلن برشلونة عن قميص لامين يامال الجديد رقم 10 عند بلوغه 18 عامًا في 13 يوليو. 

فيما يرحل أنسو فاتي عن صفوف برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، صوب نادي موناكو الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، بأن مسئولي برشلونة استقروا على منح هذا القميص إلى النجم لامين يامال؛ حيث يعتقدون أنه الأنسب لحمل هذا الرقم.


واتفق مسئولو برشلونة، مع لامين يامال، على إقامة حفل خاص للإعلان عن حمله قميص رقم 10.

ويحمل القميص رقم 10 رمزية كبيرة في نادي برشلونة؛ نظرًا للنجوم الكبيرة التي ارتدت هذا القميص، ولعل أبرزهم، ليونيل ميسي، ورونالدينيو، ودييجو مارادونا، وخوان رومان ريكيلمي، وريفالدو.

 

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