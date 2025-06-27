موناكو يقترب من ضم تير شتيجن حارس برشلونة

ذكرت تقارير صحفية، أن نادي موناكو الفرنسي مهتم بالتعاقد مع الألماني مارك أندري تير شتيجن، حارس مرمى برشلونة، في ظل الغموض الذي يكتنف مصيره مع الفريق الكتالوني.

وأشارت صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أن موناكو تواصل مع إدارة أعمال تير شتيجن للتفاوض حول إبرام صفقة محتملة.

وتردد أيضا أن جالاتا سراي التركي وتشيلسي ومانشستر سيتي الإنجليزيين، أعربا عن اهتمامهما بضم تير شتيجن.

وبخلاف تير شتيجن، يقترب موناكو من التعاقد مع أنسو فاتي، جناح برشلونة، الذي يبدو بعيدا عن حسابات المدرب هانز فليك.

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