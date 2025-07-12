استبعاد عرض "ليالي الكذب والجاز" من مهرجان قسم المسرح الدولي بالإسكندرية لهذا السبب

أعلنت إدارة مهرجان قسم المسرح الدولي للأقسام والمعاهد المتخصصة – الدورة الثامنة عشرة (دورة الفنان فتحي عبد الوهاب) بمحافظة الإسكندرية، عن استبعاد العرض المسرحي "ليالي الكذب والجاز" من المشاركة في فعاليات المهرجان.

ياتى ذلك بسبب مخالفته لشروط وضوابط المشاركة المعتمدة من اللجنة العليا.

وجاء هذا القرار في إطار حرص إدارة المهرجان على ضمان العدالة وتكافؤ الفرص، والالتزام الكامل باللوائح التنظيمية التي تم الإعلان عنها مسبقًا.

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