الاتحاد الأوروبي يتوعد الولايات المتحدة بتدابير مضادة للرسوم الجمركية

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من إمكانية اتخاذ تدابير ضد الولايات المتحدة بسبب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على السلع الأوروبية.

الاتحاد الأوروبي يتوعد الولايات المتحدة بإجراءات انتقامية





وقالت أورسولا فون دير لاين: إن "الاتحاد الأوروبي هدد بفرض تدابير مضادة ضد الولايات المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين بحلول الأول من أغسطس"، وذلك في أعقاب قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على جميع واردات الاتحاد الأوروبي.



وأضافت فون دير لاين: "سنتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مصالح الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك اتخاذ تدابير مضادة متناسبة إذا لزم الأمر".

وتأمل سلطات الاتحاد الأوروبي في مواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري بحلول الأول من أغسطس، كما تعرب بروكسل عن استعدادها للحوار، لكنها تعلن عزمها على حماية مصالحها الاقتصادية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 30% على سلع الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من أغسطس.

وأضاف في منشور على منصة "تروث سوشيال" أنه إذا رفع الاتحاد الأوروبي رسومه الجمركية على السلع الأمريكية، فإن الولايات المتحدة سترد برفع رسومها الجمركية بنفس النسبة.

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