حدث نادر، نقل مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي إلى أستراليا

منح الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الضوء الأخضر، اليوم الخميس، لخوض مواجهة ميلان أمام كومو في الدوري الإيطالي لكرة القدم بالموسم الجديد، في بيرث بـ أستراليا.

وقد تصبح هذه أول مباراة ضمن منافسات دوري من دوريات أوروبا الكبرى تقام خارج بلدها.

سبب نقل مباراة ميلان وكومو إلى أستراليا

ويأتي قرار نقل المباراة لأسباب لوجستية أولمبية أكثر منها لأسباب تجارية، إذ لن يكون استاد سان سيرو الشهير التابع لميلان متاحا وذلك لاستضافته حفل افتتاح ألعاب ميلانو-كورتينا الأولمبية الشتوية يوم السادس من فبراير شباط المقبل.

وينقل الاقتراح كرة القدم الأوروبية إلى منطقة جديدة بعد رفض السلطات طلبات سابقة لتنظيم مباريات الدوري المحلي في الخارج.

وقال الاتحاد الإيطالي في بيان: "أبدى مجلس الإدارة موقفا إيجابيا بخصوص طلب خوض مباراة ميلان وكومو بدوري الدرجة الأولى الإيطالي في بيرث".

وأضاف: "وهذا يقربنا مما يمكن اعتباره ‭‭‭‭'‬‬‬‬رحلة‭‭‭‭'‬‬‬‬ تاريخية للدوري الإيطالي خارج البلاد".

لكن الاتحاد الإيطالي حذر من أن "إجراءات الترخيص المعقدة" لا تزال تتطلب موافقة رسمية من نظيره الأسترالي والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بالإضافة إلى الاتحاد الآسيوي للعبة والاتحاد الدولي (فيفا) قبل أن تقام المباراة التاريخية في أستراليا.

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