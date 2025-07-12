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حوادث

السجن المؤبد لعاطل بالإسكندرية لاتهامه بقتل شخص بسلاح أبيض

محكمة الإسكندرية
محكمة الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "م.س.ع" بالسجن المؤبد عما أسند إليه والزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بقتل المجني عليه "ز.ال.ع".

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محجوب العباسي وعضوية المستشار شريف محمد مجدي الجندي والمستشار رامى سعد طبيخه والمستشار الدكتور شريف عبد المنعم هجرس، وسعيد عبد العظيم يعقوب سكرتير محكمة الجنايات.

 

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تعود أحداث القضية المقيدة برقم 9571 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة المنتزة ثالث يفيد بمشاجرة وإصابة المجني عليه ونقله الي المستشفي وتوفي متاثرا باصابته بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أن التحريات توصلت أنه علي أثر خلافات سابقة فيما بين المتهم " م.س.ع" وبين المجني عليه " ز.ال.ع"، تمثلت في قيام المتهم بفرض اتاوات علي الأخير واعتياده فرض الاتاوات علي سائقي سيارات الأجرة،  ورفض المجني عليه فتعدي المتهم عليه بسلاح أبيض فتدخل الاهالي لفض المشاجرة محاولين الصلح بينهم اللي أن المتهم رفض،وبعد وقت حدثت مشاجرة وعقد المتهم النية علي التعدي علي المجني عليه وبحوزته السلاح الأبيض وطعنه طعنة، علي أثرها تم نقلهإالي المستشفي وتوفي بعد ذلك متأثرا بإصابته.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية  التي أصدرت حكمها.

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جنايات الأسكندرية بمديرية امن الاسكندرية الاسكندرية

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