وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير حول فقه الدعوة من الأدعية النبوية بجامعة الأزهر بالمنوفية

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مناقشة رسالة ماجستير بكلية أصول الدين والدعوة، جامعة الأزهر فرع المنوفية، بقسم الدعوة والثقافة الإسلامية، وذلك في إطار دعمه المستمر للبحث العلمي وتشجيعه للباحثين في مجال الدعوة الإسلامية.

وزير الأوقاف يناقش رسالة ماجستير حول فقه الدعوة من الأدعية النبوية بجامعة الأزهر فرع المنوفية





جاءت الرسالة بعنوان: "فقه الدعوة من الأدعية النبوية من خلال موطأ الإمام مالك، ومسند الإمام أحمد، وسنن الدارمي، وسبل الاستفادة منه في الواقع الدعوي المعاصر"، وقد تقدم بها الباحث أسامة عبد الرحيم بيومي عبد الغني لنيل درجة الماجستير في الدعوة والثقافة الإسلامية.



كان في استقبال الوزير عدد من القيادات الأكاديمية والعلمية، من بينهم: الدكتور خالد عبد العال أحمد، عميد الكلية، والدكتور عادل الصاوي أبو زيد، وكيل الكلية للدراسات العليا، والدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ محمد رجب خليفة، وكيل مديرية أوقاف المنوفية، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس وقيادات من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.



تكوّنت لجنة المناقشة والإشراف من: الدكتور أسامة الأزهري (مناقشًا خارجيًا)، والدكتور عادل الصاوي عبد الغفار (مناقشًا داخليًا)، والدكتور نجاح عبد الله البياع (مشرفًا أساسيًا)، والدكتور محمد سعد قاسم (مشرفًا مشاركًا).

وفي مستهل المناقشة، أشاد الأستاذ الدكتور نجاح البياع باستجابة الوزير ومشاركته التي تعكس تواضعه وأخلاقه الرفيعة، مؤكدًا أن حضوره يفتح الأمل في نفوس الباحثين والدعاة.



كما عبّر الباحث عن خالص شكره لوزير الأوقاف وللجنة المشرفة، واعتبر مشاركته إضافة علمية كبيرة للرسالة.

وفي كلمته خلال المناقشة، عبّر وزير الأوقاف عن شكره وتقديره للكلية وأساتذتها ولجنة المناقشة، مشيدًا بالجهد العلمي الذي بذله الباحث، ومؤكدًا أن الرسالة تمثل إسهامًا جادًا في باب فقه الدعوة النبوية، يجمع بين التأصيل العلمي والمعالجة المعاصرة.

أهمية تمكُّن الداعية من اللغة العربية وعلوم الشريعة



وأشار الوزير إلى أهمية تمكُّن الداعية من اللغة العربية وعلوم الشريعة، محذرًا من الاقتصار على الأحاديث الصحيحة فقط دون الإشارة إلى غيرها على منهج الأئمة، مع ضرورة التعريف المنهجي للمصطلحات الشرعية والأصولية، كما أوصى الدعاة بالرجوع إلى المصادر الأصلية في العلم، والابتعاد عن مظان البدع والتطرف، والتحلي بسعة الاطلاع وعمق النظر.



وخلال المناقشة، ثمّن الأستاذ الدكتور عادل الصاوي مشاركة الوزير وجهوده في دعم البحث العلمي، مشيرًا إلى أن التوظيف الدعوي لا ينفصل عن المسالك الفقهية واللغوية والحديثية، داعيًا الباحث إلى تطوير لغته والاهتمام بعلوم الحديث.



وفي ختام الجلسة، قررت لجنة المناقشة منح الباحث درجة الماجستير في الدعوة والثقافة الإسلامية بتقدير ممتاز.

وقد أهدى عدد من الأساتذة إلى الوزير بعض مؤلفاتهم، حيث أهداه الدكتور خالد عبد العال كتابه: "القول المبين في أن التصوف من سيرة سيد المرسلين"، كما قدّم له الأستاذ الدكتور عطية مصطفى مجموعة من كتبه، منها: "من وسائل الدعوة إلى الله درس المسجد"، و"مدخل لدراسة علم الدعوة"، و"الدعوة في عهدها المكي"، و"مجموعة أوراد سيدي أحمد بن إدريس"، في لفتة تعكس عمق التقدير العلمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.