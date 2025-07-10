الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

معاون وزير الأوقاف: "صحح مفاهيمك" مشروع وطني يعالج 44 قضية بخطاب ديني موجه للشباب

محمود الجلاد، معاون
محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام
ads

افتتح الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، معسكر "صحح مفاهيمك" لأعضاء اتحاد "بشبابها"، وذلك بأكاديمية الأوقاف الدولية، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، في مقدمتهم: الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة؛ والمستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية؛ والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة؛ والأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ وسماحة الشريف السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف؛ والأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ؛ والأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق؛ والأستاذ الدكتور محمد مصطفى الياقوت، وزير الأوقاف السوداني الأسبق؛ والأستاذ الدكتور طاهر نصر، نائب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وعدد من النواب وقيادات وزارة الشباب والرياضة.

 

وزير الأوقاف: شباب مصر هم الأمل في بناء المستقبل


وأكد وزير الأوقاف أن هذا المشهد الوطني يعبّر عن وحدة الصف وتكامل مؤسسات الدولة في خدمة الوطن، مشيرًا إلى أن شباب مصر هم الأمل في بناء المستقبل، داعيًا إلى تعزيز التعاون والتكامل لبناء منصة وطنية تُبرز طاقات الشباب وتدعم مسيرتهم في البناء والعطاء.

انطلاقة حقيقية لحملة "صحح مفاهيمك"

وخلال كلمته، أشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن المعسكر يعد استعدادًا لانطلاقة حقيقية لحملة "صحح مفاهيمك"، التي تهدف إلى تصحيح المفاهيم المغلوطة، ومواجهة الشائعات والأفكار الهدامة، مؤكدًا أهمية الشراكة بين وزارة الأوقاف واتحاد "بشبابها" في نشر الوعي وبناء الانتماء.

وفي كلمته، شدد الدكتور محمود فوزي على أهمية بناء وعي حقيقي ومتوازن لدى الشباب، مؤكدًا أن الحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية بات ضرورة لمواجهة حملات التشكيك والتزييف.

من جانبه، ثمّن الأستاذ الدكتور نظير عياد جهود وزارة الأوقاف في إطلاق المبادرة، مؤكدًا أنها تعبّر عن وعي حقيقي بأهمية تصحيح المفاهيم وبناء الإنسان، مشيدًا بالتعاون المؤسسي في إنجاح الحملة.

معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام: مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل مشروعًا وطنيًّا شاملًا

وفي كلمته، أكد الكاتب الصحفي محمود الجلاد، معاون وزير الأوقاف لشئون الإعلام، أن مبادرة "صحح مفاهيمك" تمثل مشروعًا وطنيًّا شاملًا، يعالج المفاهيم والسلوكيات الخاطئة، عبر خطاب ديني رشيد، يصل إلى الشباب بمحتوى علمي رقمي، ويتناول ٤٤ قضية مجتمعية أبرزها: نبذ العنف، والغش، والتنمر، واحترام قواعد المرور، والتوعية بأضرار الإدمان.

وأشار  محمد محمود، رئيس اتحاد "بشبابها"، إلى أن الاتحاد ينفذ نحو ٣٠٠ نشاط متنوع في جميع المحافظات، أبرزها مشروع "كوكب القيم"، ومبادرات لاكتشاف المواهب وتعزيز السياحة الدينية، مؤكدًا استمرار التعاون مع وزارة الأوقاف لدعم المبادرة.

بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة

واختُتم اللقاء بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الأوقاف والشباب والرياضة؛ دعمًا لاستمرار المبادرة وتوسيع نطاقها في خدمة الشباب والوطن، ثم التقطت صور تذكارية مع المشاركين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الأوقاف اشرف صبحي وزير الشباب أسامة الأزهري أكاديمية الأوقاف الدولية الدكتور اسامة الازهري الدكتور يوسف عامر المستشار محمود فوزى حملة صحح مفاهيمك مفتى الجمهورية وزير الشباب والرياضة

مواد متعلقة

وزير الأوقاف يلتقي فريق "اتحاد بشبابها" لبحث التعاون في مبادرة "صحح مفاهيمك"

“صحح مفاهيمك"، الأوقاف تعقد 27 ندوة علمية على مستوى الجمهورية (صور)

الأزهري يستعرض خطة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني.. استقبال 2000 طلب لعودة الكتاتيب.. وإطلاق مبادرة “صحح مفاهيمك" لبناء الوعي المستنير

الأوقاف تواصل جهودها في بناء الإنسان وتصحيح المفاهيم المغلوطة.. تطلق حملة «صحح مفاهيمك».. الجلاد يكشف كواليس «رمضان أجمل».. والوزارة تحدد ضوابط وجود الأطفال في المساجد

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

بعد تثبيت أسعار الفائدة، قرار المركزي يكشف ملامح المرحلة المقبلة

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

القسام تنشر مشاهد توثق محاولة أسر جندي إسرائيلي (فيديو)

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

خدمات

المزيد

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية