عقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأحد، لمناقشة خطة تسكين الجهات الخدمية بمجمع المصالح الجديد بمدينة بلقاس، وذلك تمهيدًا لافتتاحه الرسمي وبدء تقديم الخدمات للمواطنين في أقرب وقت.

محافظ الدقهلية: يوجه بسرعة تجهيز مجمع خدمات بلقاس وتحديد برنامج زمني لتسكين الجهات الخدمية

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل، نائب المحافظ، وغادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس، والمهندس خالد نصر ئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعلي حسن، وكيل وزارة التموين، والدكتورة هالة عبد الرازق، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وياسر عبد المنعم، رئيس قطاع بريد شمال الدقهلية،والمهندس حاتم أحمد، ممثل شركة الغاز.

انشاء المجمع هو توحيد الخدمات الحكومية تحت سقف واحد لتخفيف الأعباء

وأكد " محافظ الدقهلية " خلال الاجتماع أن إنشاء المجمع هو توحيد الخدمات الحكومية تحت سقف واحد لتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتوفير الوقت والجهد، وتقديم خدمة متميزة لائقة بأهالي بلقاس، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات الحكومية ورفع كفاءتها.

وأوضح" مرزوق" ان مجمع المصالح سيضم عددًا من الجهات والقطاعات الخدمية الحيوية التي تمس حياة المواطنين، من بينها ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي - شركة الكهرباء - شركة الغاز الطبيعي - هيئة البريد - مصلحة الضرائب العقاري - مديرية التضامن الاجتماعي - ومديريات وقطاعات خدمية أخرى).

ووجّه " المحافظ " بسرعة الانتهاء من تجهيز وفرش المجمع بالأثاث والمعدات الفنية اللازمة للتشغيل الفعلي، مع التشديد على تنفيذ الأعمال بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن.

وضع برنامج زمني دقيق للانتهاء من كافة التجهيزات التشغيلية

وكلّف "مرزوق" نائب المحافظ، بمتابعة أعمال التجهيز والإشراف المباشر على مراحل تسكين الجهات الحكومية بالمجمع، ووضع برنامج زمني دقيق للانتهاء من كافة التجهيزات التشغيلية.

وأكد "محافظ الدقهلية " في ختام الاجتماع أن مجمع المصالح الجديد بمدينة بلقاس يعد إضافة مهمة لمنظومة الخدمات الحكومية بمحافظة الدقهلية، وسيعزز من فاعلية الأداء الخدمي للمواطنين، داعيًا الجميع إلى تضافر الجهود للانتهاء من المشروع في أقرب وقت.

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