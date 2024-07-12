قرار عاجل من محافظ الدقهلية بشأن ضحايا حادث طريق جمصة

كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية لسرعة التعامل مع تداعيات حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق جمصة أسفل كوبري شرنقاش بين مدينة بلقاس ومدينة طلخا.

مصرع شخص وإصابة 8 في تصادم طريق جمصة

وأوضح مرزوق “أن الحادث أسفر عن إصابة 7 أشخاص وحالة وفاة واحدة وتم خروج 3 مصابين من المستشفى العام بلقاس بعد عمل الإسعافات اللازمة لهم”.

ووجه "اللواء مرزوق" لوكيل وزارة الصحة بمتابعة باقي الحالات وتقديم كافة أوجه الرعاية والعناية الطبية لهم حتي خروجهم من المستشفى.

مساعدات مالية للضحايا والمصابين

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن تنفيذًا لتكليفات محافظ الدقهلية، فقد تحركت على الفور لجنة الإغاثة بإدارتي بلقاس وطلخا لتقديم كافة الخدمات المتاحة للحالات المتضررة، مشيرًا إلى أنه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي فقد تقرر صرف مبلغ 25000 جنيه لأسرة حالة الوفاة وصرف مساعدات إصابة بمبلغ 5000 جنيه كحد أقصى وفق مدة بقاء المصابين بالمستشفى وصرف مبلغ 50000 جنيه في حالة وفاة رب أسرة وذلك بعد استيفاء المستندات ومحضر الشرطة المحرر عن الواقعة.



المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كل الرعاية للحالات الإنسانية

وأكد مرزوق أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تقديم كل الرعاية للحالات الإنسانية في الأزمات والحوادث بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية المعنية.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ببناء الإنسان المصري وتوفير حياة كريمة له، ودعم الأسر الأولى بالرعاية والحالات الإنسانية والأسر المتضررة في حالات الأزمات والكوارث وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبالمتابعة المستمرة من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية في هذا الشأن، ففي محافظة الدقهلية وبالتنسيق والتعاون مع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي.