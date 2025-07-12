كتائب القسام تعلن استهداف موقعا للاحتلال في حي التفاح

قالت كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس- في بيان صادر عنها اليوم السبت: إنها استهدفت موقع قيادة وسيطرة للعدو شرق حي التفاح بقذائف الهاون.

وفي السياق ذاته كشفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم السبت، عن تدمير آلية صهيونية من نوع ميركافا بتفجير عبوة مضادة للدروع أثناء توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إصابة جندي بجروح في المعارك الجارية في شمال قطاع غزة.

حدثان أمنيان في خان يونس والشجاعية بقطاع غزة

وأفادت مواقع إخبارية عبرية، اليوم السبت، بوقوع حدثان أمنيان في خان يونس جنوب قطاع غزة والشجاعية شرقي مدينة غزة.

مقتل 5 جنود في جيش الاحتلال

والثلاثاء الماضي، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن الجيش فقد 5 من جنوده في كمين نفذته المقاومة الفلسطينية في منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، مؤكدًا أن جميعهم ينتمون إلى كتيبة نيتساح يهودا.

بيت حانون تبتلع جيش الاحتلال

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: “نُعزّي عائلات جنودنا الذين قُتلوا دفاعًا عن الوطن.. لقد فقدنا خمسة مقاتلين بالأمس في غزة.. بيت حانون ابتلعت خيرة جنودنا والأكثر كفاءة”.

حالات حرجة ومتوسطة بين المصابين في جيش الاحتلال

وأضاف أن اثنين من الجنود لا يزالان في حالة حرجة بعد نقلهما من ساحة الاشتباك، بينما أُصيب 16 آخرون بجروح وُصفت بالمتوسطة، ويتلقون العلاج في المستشفيات العسكرية داخل إسرائيل.

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