مسؤولة أممية: 1.25 مليون فلسطيني يعانون جوعا كارثيا وسط صمت دولي مخز

أعلنت ليلي بكر المديرة الإقليمية للصندوق الأممي للسكان، في تصريحات صحفية أنه لم يبق في غزة سوى 4 مستشفيات ميدانية فقط.



وأوضحت المديرة الإقليمية للصندوق الأممي: آن وقت تحرك الإنسانية واستمرار الإبادة يعني أننا بلا أخلاق، مضيفة: ليس للنساء بغزة أي حظ للنجاة وقد نخسر جيلا كاملا من الأطفال.



وتابعت المديرة الإقليمية للصندوق الأممي: نحن بحاجة إلى قدرة كاملة على الوصول للقطاع لمنع الإبادة، موضحة أن مسيرة تعافي قطاع غزة طويلة وصعبة.

واختتمت المديرة الإقليمية للصندوق الأممي أن حدوث إبادة جماعية في سنة 2025 أمر غير مقبول وغير مفهوم، كما أننا عاجزون عن إدخال المساعدات رغم كثرتها ونتعرض لعراقيل إسرائيلية.

وفي السياق ذاته قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة اليوم السبت إن خطر المجاعة في القطاع يتفاقم وأن والموت يهدد مئات الآلاف بينهم 650,000 طفل وسط صمت دولي مخز.



وأضاف مكتب الإعلام الحكومي بغزة: مليون وربع المليون يعيشون جوعا كارثيا ويعاني 96% من السكان مستوى حادا من انعدام الأمن الغذائي.

سكان غزة مهددون بالموت عطشا

من ناحية أخرى حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، من حالة العطش الشديد التى تهدد المواطنين فى قطاع غزة بـ"الموت"، وسط انهيار أنظمة التزويد بالمياه بسبب القصف الإسرائيلى للبنى التحتية ومنعه دخول الوقود منذ مارس الماضى.

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