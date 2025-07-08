محافظ البحيرة تتابع أعمال رصف طريق الكورنيش بدمنهور

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، برئاسة عمر لبيب، بمتابعة أعمال استكمال رصف حارتين بطول 3 كيلومترات بطريق الكورنيش، بداية من كوبري أبو الريش وحتى مستشفى القوات المسلحة، بإجمالي مسطح يبلغ 23 ألف متر مربع، وبتكلفة إجمالية قدرها 25 مليون جنيه، وذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية، وتحسين السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين.

تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية

جاء ذلك تنفيذا، لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وحرصًا على تطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية التحتية بمراكز ومدن المحافظة.

دعم جهود التنمية المستدامة

أكدت محافظ البحيرة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال، مع مراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة الفنية والهندسية. كما أشارت إلى أن تطوير شبكة الطرق يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، لما يمثله من أهمية في دعم جهود التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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