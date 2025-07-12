فرقة المسرح المصري تدعو وزير الثقافة لمشاهدة «وجوه» في موسمها التاسع

جددت فرقة المسرح المصري دعوتها لوزير الثقافة أحمد فؤاد هنو وكبار قيادات مسرح الدولة لمتابعة العرض المسرحي «وجوه» في موسمه التاسع، في ليلة استثنائية تؤكد على تكامل المسرح المستقل مع مؤسسات الدولة الرسمية، وذلك مساء الاثنين 14 يوليو الجاري على مسرح الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوي بالزمالك.

كما وجهت الدعوة لنخبة من أبرز قيادات العمل الثقافي في مجال المسرح والمسرح علي رأسهم: المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، المخرج هشام عطوة رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج والإعلامي تامر عبدالمنعم رئيس الإدارة المركزية للفنون الشعبية.

يأتي ذلك عرفانا بالجميل الذي قدمته وزارة الثقافة بقيادة د محمد صابر عرب وزير الثقافة انذاك بقرارها الوزاري لقيام الفرقة بجولة في محافظات مصر خلال الأعوام السابقة لاستقبال وزارة الثقافه حينهاللفرقة بعد حصولها علي درع مهرجان بجاية الدولي بالجزائر.

وتقديرًا لقيمة هذه التجربة التي أصبحت علامة فارقة في مشهد المسرح المستقل بمصر والوطن العربي.

وبأقل من ٤٨ ساعة على انطلاقة موسمه التاسع، تجدد فرقة المسرح المصري دعوتها أيضًا للإعلاميين والصحفيين والفنانين وأبناء ماسبيرو والمراسلين ووكالات الأنباء لحضور العرض مجانًا ببطاقة التعريف الإعلامية، تقديرًا لدورهم كشركاء حقيقيين في النجاح على مدار تسع سنوات.

العرض المسرحي وجوه

«وجوه» الذي لم توقفه سوى أزمة كورونا، رسّخ مكانته كتجربة راسخة ضمن مشروع «المسرح الثري» الذي أطلقه الكاتب والمخرج ناصر عبدالحفيظ، معتمدًا على الممثل الحي، والكلمة الصادقة، وفريق يؤمن برسالته.

وقد حرصت الصحافة المصرية والعربية والدولية على الاحتفاء بالعرض منذ انطلاقه، إذ وصفته «الأهرام» بأنه «تجربة مسرحية فريدة تفتح قضايا إنسانية بأداء مبهر»، وأشادت به «الأخبار» بكونه «أعاد وهج المسرح الجماهيري بطاقة الأداء الجسدي والصوتي»، فيما وصفته «الشرق الأوسط» بـ«النموذج الملهم للأعمال المستقلة التي تجاوزت المحلية إلى جمهور عربي واسع».

لم تتوقف مسيرة «وجوه» عند حدود القاهرة، بل جاب عدة دول عربية، فمثل مصر رسميًا في مهرجان بجاية الدولي بالجزائر وحصد درع المهرجان، إلى جانب عروض ناجحة في بغداد وتونس والكويت، فضلًا عن قرارات وزارة الثقافة بدعم جولات محلية تأكيدًا لأهمية التجربة التي رفعت لافتة «كامل العدد» مرات متتالية.

أكدت الكاتبة الصحفية أسماء عفيفي، المخرج المنفذ للعرض، أهمية تأكيد الحضور مسبقًا لتجنب التكدس الذي شهدته بعض الليالي السابقة، حيث اضطرت الفرقة لتقديم عرض إضافي في الليلة نفسها استجابةً للإقبال الجماهيري.

يُذكر أن العرض مستوحى من قصة الكاتب الليبي أحمد يوسف عقيلة، تأليف فتحي القابسي، إعداد وتمصير ناصر عبدالحفيظ، إدارة الفنان القدير أحمد رحومة، بطولة: محمد عزت، إسلام ماكي، ميادة يحيى، ريان هاشم، فريدة، عاصم عبدالله، لمياء العبد، دينا أحمد، فاطمة صلاح، جني ناصر (مسؤول إعلامي)، إخراج منفذ أسماء عفيفي، وتصميم البوستر نجلاء فتحي.

📅 موعد العرض: الاثنين 14 يوليو 2025 – الساعة 8 مساءً (يفضل الحضور قبل الستار بوقت كافٍ)

📍 المكان: مسرح الحكمة – ساقية عبد المنعم الصاوي

🎫 الدعوة مجانية للإعلاميين والصحفيين ببطاقة التعريف الإعلامية، بينما تبدأ تذاكر الجمهور من 100 جنيه.

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