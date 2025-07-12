السبت 12 يوليو 2025
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محافظات

خدمات علاجية ونظارات طبية لـ550 مواطنًا ضمن قافلة كفر الدوار الطبية (صور)

قافلة طبية شاملة
قافلة طبية شاملة بقرى بالبحيرة، فيتو

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار، قافلتين طبيتين مجانيتين بعزب (العبد والثلاثين) التابعتين لقرية بولين وعزبة حوض 6 بقومبانية أبو قير.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار الجهود المتواصلة لتقديم خدمات صحية متكاملة، وتوفير الرعاية الطبية المجانية للأهالي في القرى والعزب النائية.


 

قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 

305 مواطنين يستفيدون من قافلة قرية بولين بتخصصات طبية متنوع


وشهدت قافلة قرية بولين توقيع الكشف الطبي على 305 مواطنين في تخصصات متعددة، شملت: الرمد 66 حالة، الباطنة 39 حالة، الأسنان 54، العظام 21، الأطفال 34، أنف وأذن 30، الجلدية 31.


 

تحويل حالات للعلاج على نفقة الدولة وتوفير نظارات طبية للمواطنين


 

كما تم فحص وتحويل 8 حالات لإجراء عمليات على نفقة الدولة، إلى جانب توفير نظارات طبية لـ 22 مواطنًا.
 

276 حالة ضمن قافلة قرية قومبانية أبو قير وتوزيع نظارات مجانية

وأسفرت قافلة قرية قومبانية أبو قير عن الكشف الطبي على 276 من أهالي القرية في عدة تخصصات: الرمد (70 حالة)، الباطنة (98 حالة)، العظام ( 65)، الأسنان (23 حالة)، وتم توفير نظارات طبية لـ 20 مواطنين.


 

قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 
قافلة طبية شاملة بقرى مركز كفر الدوار بالبحيرة، فيتو 

القوافل الطبية تواصل دعمها للقرى الأكثر احتياجًا في البحيرة

 

وتأتي هذه القوافل ضمن خطة محافظة البحيرة التي تهدف إلى تعزيز الخدمات الصحية والوصول بها إلى كافة الفئات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الصحية وتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية، بما يُسهم في الارتقاء بالصحة العامة وجودة الحياة للمواطنين.

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قافلة طبية كفر الدوار البحيرة محافظة البحيرة محافظ البحيرة

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