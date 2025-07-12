الكشف على 30 حالة وإجراء 6 عمليات بدمنهور ضمن التوعية بمرض الجلوكوما (صور)

شهدت اليوم مستشفى الرمد بدمنهور بـ محافظة البحيرة، فحص 30 حالة مرضية، وإجراء 6 عمليات دقيقة لعلاج الجلوكوما داخل المستشفى، زقام بإجرائها الدكتور طارق شعراوي – أستاذ طب العيون بجامعتي جنيف وأركنساس، ورئيس الجمعية الدولية لجراحات الجلوكوما، في خطوة طبية نوعية تؤكد على التقدم المستمر في خدمات الرعاية المتخصصة بالمحافظة.

إجراء 6 عمليات والكشف على 30 حالة بمستشفى الرمد بدمنهور، فيتو

إجراء 6 عمليات والكشف على 30 حالة بمستشفى الرمد بدمنهور، فيتو



تنفيذ مبادرة التوعية بالجلوكوما في البحيرة بمشاركة نخبة من أطباء العيون

ويأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وعلى هامش فعاليات اليوم العلمي التوعوي وورشة العمل التدريبية حول مرض الجلوكوما (المياه الزرقاء)، والذى نظمته مستشفى الرمد بدمنهور بمشاركة نخبة من كبار أساتذة طب العيون وأطباء المستشفيات.

رفع الوعي الصحي حول الجلوكوما (المياه الزرقاء)

كما تأتي هذه الجهود في ضوء حرص الدولة على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والاهتمام بالأمراض الصامتة التي تهدد الصحة العامة، مثل "الجلوكوما"، والمعروف باسم "سارق البصر"، والذي يؤدي إلى تلف العصب البصري وفقدان النظر التدريجي دون أعراض واضحة في بدايته.

إجراء 6 عمليات والكشف على 30 حالة بمستشفى الرمد بدمنهور، فيتو



مستشفى الرمد بدمنهور ضمن المبادرة القومية للكشف المبكر عن الجلوكوما

من الجدير بالذكر أن مستشفى الرمد بدمنهور قد تم اختيارها كواحدة من 4 مستشفيات فقط على مستوى الجمهورية؛ لتكون ضمن المرحلة الأولى من مبادرة الكشف المبكر وعلاج الجلوكوما.



دعوة المواطنين للفحص المبكر في العيادة التخصصية للجلوكوما

وتدعو محافظة البحيرة المواطنين للكشف الدوري فهو خط الدفاع الأول ضد هذا المرض الصامت خلال أيام العيادة التخصصية للجلوكوما بمستشفى الرمد بدمنهور وهى السبت – الأربعاء – الخميس، من الساعة 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

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