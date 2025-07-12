حبس مستأجر سوق المواشي بدمنهور 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت نيابة قسم دمنهور، تحت إشراف المستشار محمد الحسيني المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهم " محمد ر ا " أربعة أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد له في المواعيد القانونية، والذي سبق قيامه باستئجار سوق المواشي بدمنهور، وذلك لاتهامه بتقديم خطاب ضمان مالى مزور إلى ديوان عام محافظة البحيرة بمبلغ ٤١ مليون جنيه صادر من أحد البنوك، وذلك لترسية عليه مزاد تأجير سوق المواشي بمدينة دمنهور.

ترسية المزاد سوق مواشي بدمنهور بقيمة ١٢٥ مليون جنيه

كان المسئولون بديوان عام محافظة البحيرة، فوجئوا، بعد ترسية المزاد سوق مواشي بدمنهور على المتهم بقيمة ١٢٥ مليون جنيه، بالكشف على خطاب الضمان المقدم بقيمة 41 مليون جنيه كمستند للتأمين النهائي الخاص بعقد الترسية على مزاد السوق مزور.

المتهم لا يعلم شيء عن الخطاب المزور

تم إبلاغ الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة، الذي ألقت القبض على المتهم، وبمواجهته خلال التحقيقات أفاد المتهم أنه لا يعلم شيء عن الخطاب، مشيرا إلى أنه تعرف على شخص يدعى " محمد ع " وشهرته أبو عزام، وهو من قام بالتوصل معه وأكد له أنه قام بتأجير 3 أسواق قبل ذلك، مؤكدا أن هذا الشخص هو من قام بإحضار الخطاب المزور من البنوك، وتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله اللازمة.

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