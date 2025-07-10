انطلاق الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة السبت المقبل

تعلن مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد مصطفى سالم، عن إنطلاق فعاليات الحملة القومية الثانية لعام ٢٠٢٥ لتحصين الماشية ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارًا من يوم السبت القادم الموافق ١٢ يوليو، بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وذلك تحت إشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض الوبائية.

أهداف الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالبحيرة

كما تأتي هذه الحملة ضمن خطة وقائية متكاملة تهدف إلى تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، ورفع مستوى الوعي لدى المربين بأهمية التحصين الدوري ودوره الفعّال في الوقاية من الأمراض الوبائية.

محافظ البحيرة توجه بتوفير كافة التسهيلات لتحقيق أهداف الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية



ووجهت محافظ البحيرة مسئولي الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لفرق الأطباء البيطريين، لضمان تنفيذ أهداف الحملة وتحقيق المستهدف منها للحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجياتها، بما يسهم في دعم الأمن الغذائي وإستقرار الإنتاج الحيواني.

ضرورة التعاون بين اللجان البيطرية على مستوى محافظة البحيرة لضمان نجاح الحملة



هذا وتناشد محافظة البحيرة المواطنين بضرورة التعاون مع اللجان البيطرية والإبلاغ عن أي حالات اشتباه، لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية وتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.





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