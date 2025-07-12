الكشف الطبي على 304 حالات خلال قافلة سكانية بقرية بني سلامة بالبحيرة (صور)

نظمت وحدة السكان بديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون، قافلة سكانية بقرية بني سلامة، تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، في إطار جهود محافظة البحيرة لتعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية بالمناطق الأكثر احتياجًا.





قافلة شاملة بقرية بني سلامة بمحافظة البحيرة، فيتو

قافلة شاملة بقرية بني سلامة بمحافظة البحيرة، فيتو

تقديم خدمات طبية مجانية لـ 304 حالات من أهالي القرية





واستفاد من القافلة 412 مواطنًا من أبناء القرية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 304 حالة في تخصصات الباطنة، الرمد، والأسنان، مع صرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة.

توزيع 150 أسطوانة غاز بسعر المستودع لتخفيف الأعباء عن المواطنين





كما قامت القافلة بتوفير سيارة لبيع أسطوانات الغاز، جرى خلالها توزيع 150 أنبوبة بسعر المستودع، دعمًا للأهالي وتخفيفًا للأعباء المعيشية.



قافلة شاملة بقرية بني سلامة بمحافظة البحيرة، فيتو





قافلة شاملة بقرية بني سلامة بمحافظة البحيرة، فيتو







التعاون بين الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني لدعم القرى الأكثر احتياجا



وتأتي هذه المبادرة ضمن خطة محافظة البحيرة لضمان وصول الرعاية الصحية والخدمات الأساسية للمواطنين في القرى والمناطق النائية، من خلال التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

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