مصرع شخص أسفل عجلات قطار في البحيرة

شهدت مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بالرغم من غلقه أمام المارة حتى مرور القطار.

مصرع شخص عند مزلقان كفر الدوار

وكانت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، تلقت بلاغا بمصرع شخص عند مزلقان كفر الدوار، وتم الدفع بسيارة الإسعاف، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الدوار العام

مقيم شارع ٢٦ يوليو بدائرة قسم كفر الدوار

وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة الي مكان الواقعة، وتبين مصرع جمال الدين سلطان تاج الدين ٣٥ عاما، مقيم شارع ٢٦ يوليو بدائرة قسم كفر الدوار متأثرا بإصابته عقب اصطدام قطار الركاب القاهرة الإسكندرية به أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بكفر الدوار، وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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