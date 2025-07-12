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محافظات

بالأسماء، إصابة 13 عاملا زراعيا بينهم 5 أطفال في انقلاب سيارة بالبحيرة

إسعاف
إسعاف

شهدت محافظة البحيرة إصابة 13 عاملا زراعيا، بينهم 5 أطفال بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، إثر حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمالة الزراعية داخل نطاق محافظة البحيرة.

الدفع بـ٩ سيارات إسعاف

تبلغت إدارة الطوارئ بمديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور السيد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ومصابين، تم الدفع بـ٩ سيارات إسعاف الي مكان الحادث، بعد مدخل التحدي بحوالي 10 كيلو مترات من الطريق الصحراوي اتجاه مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين لمستشفي وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

ننشر أسماء المصابين بينهم ٥ أطفال 

والمصابون هم "يوسف محمد عبد الله، 16عامًا، رشاد جبريل عبد الغني، 37 عامًا، أحمد يسري السيد، 18 عامًا، فارس يسري السيد، 16 عامًا، أحمد رجب عبد العظيم، 18 عامًا، محمود فرج مبروك، 20 عامًا، عبد الرحمن أحمد عبد العاطي، 20 عامًا، ضياء محمود محمد، 17 عامًا، نور محمد قطب، 23 عامًا، مصطفى فتح الله عرفة، 17 عامًا، محمد حامد البياع، 24 عامًا، محمد صبري محمد 48 عامًا، أحمد محمد صابر 15 عامًا"، وانتقلت الأجهزة الأمنية المختصة وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارى العرض علي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

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البحيرة وادى النطرون اصابة انقلاب سيارة بالعمالة الزراعية

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